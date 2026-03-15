Quelques lignes suffisent pour obtenir une courte séquence. Mouvements de caméra, effets physiques, dialogue synthétique. Dans certains cas, la voix des acteurs est même imitée par le système.

La technique à la portée de tous a fait boule de neige. Des scènes inspirées du cinéma d’action hollywoodien apparaissent alors dans des vidéos générées automatiquement.

Et c'est arrivé jusqu'aux oreilles des studios, qui n'ont pas été aussi enthousiastes. Et pour cause : l’image des acteurs, la reproduction de personnages et l’utilisation d’univers narratifs font l’objet de contrats précis.

Plusieurs détenteurs de droits ont donc engagé des procédures judiciaires afin de contester l’usage de ces éléments dans les démonstrations du modèle.