Des studios américains et plusieurs plateformes de streaming ont engagé des actions en justice contre ByteDance, avec dans le viseur, Seedance 2.0, un générateur vidéo par intelligence artificielle capable de produire des scènes avec des acteurs célèbres. Dans l’attente d’ajustements liés au droit d’auteur, l’entreprise a suspendu la diffusion mondiale du modèle.
Selon deux sources citées par The Information, des détenteurs de droits issus du cinéma et du streaming ont saisi la justice après les premières démonstrations publiques de Seedance 2.0. Ce modèle développé par ByteDance transforme une description écrite en courte séquence vidéo. Lors des essais diffusés sur les réseaux sociaux, certains extraits reprennent l’image d’acteurs connus et des scènes inspirées de films populaires. Plusieurs studios contestent l’utilisation de ces éléments protégés. Dans ce contexte, ByteDance a suspendu le calendrier de lancement international du service.
Des démonstrations virales avec des acteurs hollywoodiens
Sur les réseaux sociaux, plusieurs extraits générés par Seedance 2.0 ont circulé dès les premiers jours de test, comme ce combat fictif entre Brad Pitt et Tom Cruise, produit à partir d’une simple description textuelle, comme vous pouvez le voir dans la vidéo publiée sur X.com ci-dessous.
Quelques lignes suffisent pour obtenir une courte séquence. Mouvements de caméra, effets physiques, dialogue synthétique. Dans certains cas, la voix des acteurs est même imitée par le système.
La technique à la portée de tous a fait boule de neige. Des scènes inspirées du cinéma d’action hollywoodien apparaissent alors dans des vidéos générées automatiquement.
Et c'est arrivé jusqu'aux oreilles des studios, qui n'ont pas été aussi enthousiastes. Et pour cause : l’image des acteurs, la reproduction de personnages et l’utilisation d’univers narratifs font l’objet de contrats précis.
Plusieurs détenteurs de droits ont donc engagé des procédures judiciaires afin de contester l’usage de ces éléments dans les démonstrations du modèle.
Les contrats d’image et les droits d’auteur au centre du conflit
À Los Angeles, l’usage de l’image d’un acteur suit des règles strictes. Les studios négocient les conditions d’exploitation tandis que les artistes encadrent l’utilisation de leur apparence et de leur voix.
Rhett Reese, scénariste du film Deadpool, rapporte l’inquiétude de nombreux professionnels du cinéma face à ces technologies capables d’imiter des acteurs ou de reproduire des univers narratifs connus.
Dans les informations publiées par The Information, des documents internes indiquent que les équipes de ByteDance travaillent encore sur des restrictions destinées à limiter l’apparition de célébrités ou de personnages protégés dans les vidéos générées. On peut supposer que Seedance 2.0 n'est pas mort, mais seulement suspendu le temps de corriger les débordements dénoncés.
Le calendrier de diffusion dépend directement de ces ajustements.
Pendant ce temps, Disney, qui s'était mis vent debout contre Bytedance, collabore finalement avec OpenAI autour de projets liés à la génération de vidéos par intelligence artificielle.