L'une des conclusions les plus contre-intuitives du dossier de Grolum contredit le récit dominant. Ce n'était probablement pas une arnaque de sortie. Sur le serveur de pré-production, le pirate a trouvé sept projets de développement actifs. Deux réécritures parallèles de la plateforme YGG, un service d'hébergement de fichiers, un nouveau traqueur baptisé « RageTorrent », un site appelé warezfr.com acheté le 27 décembre 2025, un service de télévision par Internet et une instance Mastodon. L'historique PowerShell révèle plus de 170 cycles de compilation sur l'un de ces projets, avec une activité datée du 23 janvier 2026.

La conclusion de Grolum est cinglante : ce n'est pas une fuite, c'est une opération qui s'installe dans la durée et qui a simplement décidé de « presser le citron plus fort ». En clair, les administrateurs ne préparaient pas leur départ. Ils optimisaient leur extraction, tout en développant de nouveaux projets. Le « Turbo Mode » n'était pas un dernier coup avant la sortie, mais un palier supplémentaire dans une logique de rentabilité assumée.

Cette affaire met aussi en lumière un paradoxe savoureux. Depuis près d'une décennie, les autorités françaises ont mobilisé un arsenal juridique considérable contre YggTorrent. La SCPP a obtenu des ordonnances de blocage auprès des fournisseurs d'accès. L'ARCOM a inscrit le site sur sa liste noire officielle en avril 2023. Les tribunaux ont étendu les blocages aux résolveurs DNS de Google, Cloudflare et Cisco. La SACEM a fait saisir des noms de domaine. La MPA a listé YggTorrent dans son inventaire annuel des marchés contrefaisants. Rien de tout cela n'a fonctionné. YggTorrent a survécu à chaque offensive en changeant de domaine, passant successivement par les extensions .com, .is, .ch, .ws, .se, .si, .do, .re, .im, .top et .org.

Au final, ce sont un favicon indexé sur Shodan et un administrateur trop négligent pour activer son pare-feu qui ont eu raison du site. Pas un juge, pas un régulateur, pas un ayant droit.

Reste la suite. Le collectif Utopeer, qui se présente sous la devise « Peer Over Profit », a mis en ligne ygg.gratis en 24 heures pour préserver le catalogue de fichiers partagés. Le projet se coordonne via un espace Matrix qui compte environ 1 800 membres. Son approche technique est radicalement différente : pas de traqueur centralisé, mais un système décentralisé fondé sur les tables de hachage distribuées, avec un indexeur décrit comme « auto-hébergé et inviolable ». Le contenu récupéré de YggTorrent y est proposé en téléchargement libre et illimité.