La décision de la Commission soulève d’autant plus d’interrogations qu’elle semble s’inscrire dans une tendance plus large : celle de faire porter la responsabilité non plus aux sites, mais aux infrastructures techniques elles-mêmes. Dans la même liste, on retrouve Njalla, un service de protection d’identité pour noms de domaine, fondé par l’un des créateurs de The Pirate Bay. Accusé de fournir un service clé en main pour créer un site pirate, Njalla rejette cette étiquette, rappelant qu’il ne fait qu’enregistrer des domaines à la demande de ses clients.