La situation est paradoxale à bien des égards. En caviardant les données d'identification directe, Grolum a objectivement pris plus de précautions envers les utilisateurs de YggTorrent que les administrateurs du site eux-mêmes. Pendant des années, « Oracle » et « Destroy » ont collecté des numéros de carte bancaire en clair, déployé des scripts de surveillance dans les navigateurs, et stocké des mots de passe avec un chiffrement d'un autre âge. Le tout sans en informer personne.

Mais cette bienveillance affichée a ses limites. L'archive est publique, téléchargeable par quiconque, et son contenu n'est contrôlé par personne. Grolum a retiré les données les plus sensibles de sa publication. Rien ne garantit qu'elles ne circulent pas déjà ailleurs, ou qu'elles ne seront pas reconstituées à partir des éléments restants. Le pirate lui-même le concède : « Si cette base fuite un jour avec les données utilisateurs, ce ne sera pas de mon fait. » Une précaution rhétorique qui ressemble aussi à un avertissement.

Pour les 6,6 millions d'utilisateurs concernés, les recommandations sont les mêmes que pour toute fuite de données à grande échelle. Changer immédiatement tout mot de passe réutilisé sur d'autres services. Surveiller ses relevés bancaires si un paiement a été effectué sur YggTorrent. Et garder à l'esprit qu'un pseudonyme associé à un historique de téléchargement n'est jamais tout à fait anonyme.

Le pirate qui a tué YggTorrent voulait exposer ses administrateurs, pas ses utilisateurs. Reste que ces derniers se retrouvent, comme souvent, entre les deux.