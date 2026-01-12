BreachForums s’est imposé comme un des principaux points de rendez-vous du cybercrime anglophone. Héritier direct de RaidForums, fermé après une opération des forces de l’ordre et l’arrestation de son fondateur, le forum a changé de domaine, de direction et de façade plus d’une fois, sans changer de vocation : vendre, acheter ou publier des bases de données compromises, proposer des accès à des réseaux d’entreprise ou d’autres services illégaux, le tout sur fond d’anonymat revendiqué, promesse que la fuite actuelle vient manifestement d’ébranler.

L’archive diffusée en ligne contient une table utilisateurs MyBB comprenant les données de 323 988 comptes. On y retrouve les pseudos, les dates d’inscription, des adresses IP et différentes informations internes liées aux profils. BleepingComputer indique que la majorité des IP renvoient vers une adresse locale, ce qui limite les recoupements techniques. En revanche, plus de 70 000 enregistrements font apparaître d’autres adresses, dont certaines correspondent à des IP publiques identifiables.

D’après les analyses de BleepingComputer, la dernière inscription présente dans la base remonte au 11 août 2025, jour où une énième instance de BreachForums hébergée sur le domaine en .hn a été fermée après l’arrestation présumée de plusieurs opérateurs. Cette période avait déjà été marquée par des accusations de honeypot, autrement dit un forum soupçonné d’être contrôlé par des services d’enquête pour attirer et identifier des acteurs malveillants, relayées notamment par des membres liés au groupe d’extorsion ShinyHunters, et fermement démenties à l’époque par l’administration du forum.

Quelques semaines plus tard, le domaine en .hn était de nouveau exploité, cette fois pour tenter d’extorquer des entreprises touchées par les vols de données Salesforce attribués à ShinyHunters, avant d’être finalement saisi par les forces de l’ordre en octobre 2025.