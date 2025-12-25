C'est la crise pour YggTorrent, tracker BitTorrent francophone. Après l’introduction d’un système payant et le bannissement de contributeurs, la communauté exprime son mécontentement et certains utilisateurs évoquent déjà des alternatives.
C'est à croire que ses utilisateurs n'ont pas été assez sages cette année, puisque YggTorrent, en activant son mode Turbo, une offre payante, l'annuaire a supprimé les limites appliquées aux comptes gratuits. Les utilisateurs ne peuvent plus télécharger plus de cinq fichiers par jour et doivent attendre 30 secondes avant chaque téléchargement.
La Team QTZ, l’une des équipes les plus actives du site avec plus de 3 300 torrents partagés, a critiqué ces mesures dans un message supprimé par les administrateurs. Son compte a été banni, déclenchant une réaction importante de la communauté. Sur X et Reddit, des utilisateurs retirent leurs fichiers et cherchent des alternatives.
Les limitations imposées provoquent un mouvement de contestation
Pour celles et ceux qui ne connaissant pas YggTorrent, il fonctionne comme un tracker, un annuaire qui référence des torrents mais ne stocke pas les fichiers eux-mêmes. Les contenus sont conservés sur les ordinateurs des membres qui partagent leurs fichiers. Les équipes et uploaders alimentent le site, tandis que la plateforme coordonne les échanges et gère l’annuaire des liens.
Selon la Team QTZ, les restrictions du mode Turbo freinent la participation et changent la dynamique historique du site. Leur message, supprimé par les administrateurs, invitait les utilisateurs à suspendre la publication de fichiers. Le bannissement de l’équipe a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux.
@kaizoku_069 a décrit quant à lui le plafond de téléchargements et le délai imposé aux comptes gratuits.
Plusieurs utilisateurs s’inquiètent que le site privilégie désormais la monétisation au détriment de la communauté.
La limitation des comptes gratuits réduit l’activité des uploaders et des équipes, ce qui fragilise l’ensemble du tracker. Sans contributions régulières, l’annuaire perd de sa valeur et la navigation sur le site devient moins efficace. Certains membres commencent à retirer leurs fichiers pour signaler leur désaccord et limiter l’impact des nouvelles règles.
La communauté craint une stratégie financière de court terme
Selon certains utilisateurs, YggTorrent pourrait chercher à maximiser ses revenus avant d’éventuelles difficultés ou une fermeture. On parle alors d'exit scam, terme qu décrit cette stratégie : le site encaisse un maximum avant de disparaître ou de changer de domaine sans prévenir. Dans l’univers des trackers et des sites de téléchargement, cette expression revient régulièrement dans les discussions quand la confiance entre administrateurs et contributeurs se rompt.
D’autres ont peur d’un passage en force financier et passent à l’action. Certains retirent leurs fichiers, d’autres réduisent leur contribution, ce qui affaiblit l’offre de YggTorrent et inquiète sur la pérennité du service.
Enfin, on voit émerger dans les discussions publiques des alternatives. Sharewood et TheOldSchool reviennent comme options de repli pour les utilisateurs et uploaders. Ces plateformes attirent par leur fiabilité et leur ouverture, mais ne disposent pas forcément de la même communauté ou du même volume de contenus que YggTorrent.
À toutes fins utiles
On vous le rappelle souvent chez Clubic et on continuera de le faire.
Bien que le téléchargement (direct ou en P2P) ne soit pas illégal en soi, il est interdit de télécharger des œuvres protégées par le droit d'auteur ou d’autres droits de propriété intellectuelle sans l’autorisation des titulaires de ces droits. Clubic recommande expressément aux utilisateurs de son site et aux tiers de respecter scrupuleusement ces droits ; étant rappelé qu’en France la violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni d’une peine de 300 000 euros d’amende et de 3 ans d'emprisonnement (art. L. 335-2 s. CPI) et qu’il existe également des sanctions spécifiques en cas de contournement de mesures techniques de protection (art. L. 335-3-1 et L.335-3-2 CPI).
En outre, le titulaire de l’abonnement à internet doit veiller à l’usage licite de sa connexion, sauf à s’exposer au risque de contravention de négligence caractérisée sanctionnée par une peine d’amende de 1 500 € pour les personnes physiques. En cas d’utilisation d’un logiciel P2P pour télécharger ou mettre à disposition des œuvres protégées par le droit d’auteur, sans autorisation, le titulaire de la connexion à internet pourra être destinataire de recommandations de l’Arcom et, en cas de constats répétés, être poursuivi sur le fondement de la contravention de négligence caractérisée. Plus d'informations sur le téléchargement illégal