Le site Y2Mate.com, l’un des plus utilisés au monde pour convertir des vidéos YouTube en fichiers audio ou vidéo, vient de fermer. Sous la pression de l’IFPI – la fédération internationale de l’industrie musicale – et de ses antennes américaine et britannique, le service et onze plateformes similaires ont été contraints d’arrêter leurs activités.
Ensemble, ces sites totalisaient plus de 620 millions de visites par an, un chiffre qui en dit long sur la popularité du "stream-ripping".
Le symbole d’un téléchargement à portée de clic
Y2Mate n’était pas un obscur service pirate tapi dans l’ombre du web. Il faisait partie des outils les plus populaires au monde pour convertir les vidéos YouTube en fichiers MP3 ou MP4, utilisés aussi bien par des adolescents cherchant une musique hors ligne que par des créateurs souhaitant extraire un extrait audio.
En France, son nom circulait régulièrement sur les réseaux et dans les moteurs de recherche, au point d’apparaître parmi les sites les plus visités du genre avant ses premiers blocages en 2019.
Mais malgré une première fermeture “définitive” cette année-là, Y2Mate était revenu, sous d’autres adresses, d’autres extensions, continuant à prospérer depuis le Vietnam où ses opérateurs semblaient insaisissables.
Pour l’IFPI, cette nouvelle offensive représente un coup de filet symbolique. Le communiqué officiel indique que les exploitants des douze sites, dont Y2Mate.com, Yt1s.com ou encore Tomp3.cc, ont accepté de fermer leurs services et de céder leurs noms de domaine à l’organisation.
Une manière d’afficher un message clair : la conversion illégale de contenus YouTube reste une atteinte directe aux droits d’auteur.
Le "stream-ripping" une menace ?
Il faut dire que, depuis 2014, l’industrie musicale vit une renaissance portée par le streaming légal. Ses revenus mondiaux sont passés de 12,9 milliards de dollars à près de 30 milliards en 2024, un bond spectaculaire après plus d’une décennie de crise post-Napster. Pourtant, malgré la réussite de Spotify, Apple Music et consorts, les labels estiment que le stream-ripping reste la principale menace à long terme avec des millions d’utilisateurs qui continuent d’enregistrer les morceaux disponibles gratuitement sur YouTube au lieu de passer par l'une des nombreuses plateformes de streaming…
À ce titre, si la fermeture de Y2Mate est célébrée comme un succès, sa portée reste toute relative. Aucun procès public, aucune sanction financière n’a été annoncée ; tout s’est joué en coulisses, vraisemblablement par un accord extrajudiciaire. Surtout, les services de stream-ripping sont remplaçables, instantanément ! En 2017, YouTube-MP3 avait été démantelé après une longue bataille juridique. Trois mois plus tard, des dizaines d’alternatives avaient déjà pris le relais.
Le stream-ripping est-il illégal en France ?
Pas forcément, tout dépend de l’usage.
En France, la loi prévoit une exception de copie privée, qui autorise la reproduction d’une œuvre pour un usage strictement personnel, à condition de ne pas contourner une protection technique (comme un chiffrement ou une restriction intégrée à la plateforme).
Autrement dit, télécharger pour soi un morceau depuis YouTube, sans le partager ni en tirer un profit, n’est pas clairement illégal. Mais exploiter un site ou une application qui permet à des millions d’utilisateurs de le faire viole le droit d’auteur : c’est pour cette raison que des services comme YouTube-MP3 ou Y2Mate sont régulièrement fermés.
En pratique, les ayants droit visent donc les opérateurs plutôt que les internautes.
En France, Y2Mate faisait partie des plateformes signalées et bloquées à plusieurs reprises, dans le cadre d’actions coordonnées par la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques). Mais ces blocages DNS restent aisément contournables puisqu'il suffit d’une extension de domaine alternative pour que le site réapparaisse. Les internautes français, comme ailleurs, se sont souvent tournés vers d’autres convertisseurs tels que SnapSave, YT-DLP ou 9Convert, dans un jeu du chat et de la souris sans fin.
Pour l’industrie, ces fermetures ont au moins un intérêt : elles permettent de rendre le piratage un peu moins facile, un peu moins visible, et d’envoyer un signal dissuasif à ceux qui exploitent ces outils à grande échelle. Mais sur le plan pratique, l’écosystème du téléchargement n’a jamais été aussi mouvant, ni aussi tenace.