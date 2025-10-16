Pas forcément, tout dépend de l’usage.



En France, la loi prévoit une exception de copie privée, qui autorise la reproduction d’une œuvre pour un usage strictement personnel, à condition de ne pas contourner une protection technique (comme un chiffrement ou une restriction intégrée à la plateforme).



Autrement dit, télécharger pour soi un morceau depuis YouTube, sans le partager ni en tirer un profit, n’est pas clairement illégal. Mais exploiter un site ou une application qui permet à des millions d’utilisateurs de le faire viole le droit d’auteur : c’est pour cette raison que des services comme YouTube-MP3 ou Y2Mate sont régulièrement fermés.



En pratique, les ayants droit visent donc les opérateurs plutôt que les internautes.