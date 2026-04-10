Enfin, sur la dévalorisation de son bien immobilier, monsieur Martin soumet une attestation établie par un professionnel de l'immobilier, évaluant la perte de valeur à 20 % en raison de la présence de l'antenne. Mais le tribunal juge ce seul document insuffisant. Sans éléments de comparaison sérieux, comme d'autres biens similaires vendus dans le secteur par exemple, il est impossible de vérifier si cette estimation tient la route, pour le juge. Et surtout, le plaignant n'a jamais mis sa maison en vente. Donc tant qu'aucune transaction n'a eu lieu, la perte financière reste une hypothèse, pas un préjudice réel. Débouté sur l'ensemble de ses demandes, monsieur Martin a en plus été condamné à rembourser 1 200 euros de frais de justice à Bouygues Télécom, et autant à Cellnex France, sans compter les dépens, c'est-à-dire les frais de procédure.