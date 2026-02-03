Hanandano

Mais loulou, c’est quoi ce truc avec l’élection ? Franchement si t’as un malaise cardiaque tu vas organiser des élections pour ton chir ? Je te la fais courte : non.

Ton argument est moisi jusqu’à la moelle mais le problème c’est pas qu’on a pas de problème avec le fonctionnement de la justice - sur ça je suis d’accord avec toi mais c’est principalement un problème 1/ sociétal on veut tout judiciariser et 2/ de moyens, les consommateurs veulent une justice mais pas payer pour comme d’hab -, le problème c’est que le seul support pour dire qu’on est à la merci de l’arbitraire de juges (qui sont là uniquement « car ils ont fait X études ») c’est une bonne couche d’ignorance du fonctionnement de la justice et en particulier administrative.

Dans le cas présent il y a des possibilités de recours déjà avec le jugement au fond (comme précisé dans l’article), sans doute une voie pour le préfet de s’en mêler, et enfin un appel devant une instance administrative. Bref, on est loin de l’arbitraire d’un juge (qui ont fait un peu plus que juste "X années d’étude).

Enfin le juge ne fait qu’appliquer la loi (qui a été voté pour des gens élus hein ) il ne sort pas la décision de son chapeau. Et si il se plante dans l’interprétation de la loi et ben voir au dessus.

C’est bien de dire qu’il existe des problèmes, encore faut il ne pas tout mettre dans les sapins quand il s’agit de les désigner…

zebaffe: zebaffe: 1.La notion de « bien collectif » ou d’urgence pour 150 pélos aient peut être de la 5G (en plus de SFR… ). C’est par définition, parfaitement subjectif. C’est à partir de combien dans la loi qu’on estime que c’est une urgence ? 3 personnes ? 10 ? 1000 ? Tu vois ? C’est ça la subjectivité.

Ah et ça c’est déjà pris en compte dans les décisions de justice sur ce sujet, comme ici mais j’imagine qu’il est plus pratique de confondre sa propre ignorance avec un manque d’information.

Donc non un juge n’a pas plus d’autorité qu’un maire élu (qui a quand même beaucoup de pouvoir, allez voter aux municipales c’est important !). Ils ont une autorité différente. Ca s’appelle la séparation des pouvoirs et ça fonctionne pas super bien, mais c’est mieux que le full démagogue que certains voudraient.