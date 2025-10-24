Yves Plouhinec, le maire de Monétay-sur-Loire dans l'Allier, a pris une décision assez inédite en France. Dans les hameaux perdus de Monétay-sur-Loire, en Auvergne, se retrouver en zone blanche, dépourvu de toute connexion, est presque devenu le quotidien des habitants. Après qu'un câble sectionné a laissé le village sans réseau pendant des semaines, l'édile de la commune a dégainé un arrêté municipal qui interdit toute privation de connexion internet et de téléphonie fixe au-delà de 24 heures. Une démarche qui vise à protéger les habitants, majoritairement des personnes âgées, et à alerter sur la fracture numérique en zone rurale.