Laurent_Marandet

A quoi çà sert d’avoir un débit de folie si le SAV est inexistant ?

Ma confiance dans le sérieux d’Orange Pro (pas Orange Business) vient d’en prendre un coup avec la panne qui m’est arrivée hier sur ma fibre pro: rétablissement prévu le 6 novembre !

On m’explique que la GTR, c’est la Flybox 4G avec 300 Go de datas fournie avec la Livebox !!!

A l’époque de l’ADSL, le technicien se déplaçait en une demie journée, ou tout au plus en une journée.

Impossible de connaître l’origine de la panne, on me dit qu’il y a 4 personnes dans mon cas dans le village mais tous mes voisins ont leur connexion qui fonctionne.

La Flybox me donne du 1 Mb/s vu où est placée la Livebox, loin d’une fenêtre…

Seule solution valable, prendre en mon nom personnel à 49 euros par mois (sinon, en pro, pas de trafic illimité mais 300 Go de datas) une Box Orange 5G grand-public et là j’ai du 500 Mb/s descendant et une sortie ethernet RJ45 pour rentrer dans mon routeur PFSense.

Je viens de paramétrer le failover automatique et ai modifié les tunnels VPN en conséquence car je fais des sauvegardes lourdes toutes les nuits du DataCenter vers mon bureau.