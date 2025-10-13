Orange a décidé de doubler la vitesse en téléchargement des box internet qui équipent ses abonnés Livebox Zen Fibre. Le tout sans démarche, ni surcoût.
Les détenteurs d'une offre Livebox Zen Fibre sont progressivement en train de recevoir un e-mail d'Orange. Et c'est une bonne nouvelle qu'ils accueillent, puisque l'opérateur historique les informe du doublement de leur débit de téléchargement (appelé aussi débit descendant) qui passe de 1 à 2 Gbit/s. Le débit d'envoi (dit débit montant) grimpe aussi, de 700 à 800 Mbit/s. L'autre avantage, c'est qu'Orange ne demande rien en retour à ses abonnés.
La Livebox Zen Fibre d'Orange passe à 2 Gbit/s
Pour les abonnés Livebox Zen Fibre, qui rappelons-le est une offre qui n'est plus commercialisée, la vitesse de téléchargement fait un bond spectaculaire. Là où il fallait auparavant patienter pour récupérer un film en haute définition ou une grosse mise à jour de jeu vidéo, le temps de téléchargement se voit divisé par deux. Les 2 Gbit/s théoriques annoncés représentent la capacité maximale de la box, que les différents appareils connectés se partagent au quotidien.
Petit détail technique qui a son importance, chaque prise Ethernet de la box peut délivrer jusqu'à 1 Gbit/s. Si vous branchez votre ordinateur en câble, il profitera de cette vitesse maximale. Connectez également votre console de jeux, et les deux appareils se partageront les 2 Gbit/s disponibles. Le Wi-Fi et les connexions filaires puisent dans ce même réservoir commun de bande passante.
L'envoi de données profite aussi de cette cure de jouvence, même si la progression reste plus modeste. On passe de 700it à 800 Mb/s en débit montant. Une amélioration qui s'avère utile pour ceux qui transfèrent régulièrement des photos vers le cloud, partagent de grosses vidéos ou travaillent en télétravail avec des visioconférences gourmandes en débit. Ajoutons que l'activation est immédiate, et qu'elle ne nécessite aucune intervention de votre part.
Livebox Zen, Fibre, UP et Max : le comparatif des débits Orange
Cette hausse des débits en téléchargement et en envoi place la Livebox Zen Fibre au même niveau de performance que la Livebox Fibre standard. Cette dernière est actuellement commercialisée au tarif de 42,99 euros par mois, selon la grille tarifaire d'Orange consultée ce lundi par Clubic.
Les clients de la formule Zen se retrouvent donc avec une connexion équivalente aux nouveaux venus, ce qui prouve que les opérateurs ne pensent pas qu'à attirer les nouveaux clients, une fois n'est pas coutume !
Pour les curieux à la recherche de performances, Orange propose ses gammes UP et Max au public. Ces offres haut de gamme atteignent des sommets avec 8 Gbit/s dans les deux sens dans les zones où le réseau le permet. Dans les autres secteurs géographiques, elles plafonnent à 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi, comme la Zen améliorée. Comptez respectivement 51,99 et 57,99 euros mensuels pour ces formules premium.