Laurent_Marandet

Pour bénéficier sur une machine unique de ces 2 Gb/s, il faut une Livebox plus moderne avec la connectique 2,5 Gb et la carte réseau qui va bien (ou l’adaptateur USB-C ethernet 2,5 Gb).

Orange ne ment pas sur les débits (comme certains de ses concurrents): sur un vieux mini-pc Lenovo avec un i5 et Ubuntu 24.04, j’obtiens sur speedtest.net 2005 descendants et 891 montants à n’importe quelle heure de la journée.