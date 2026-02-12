Choisir un robot tondeuse capable de gérer seul un jardin complexe reste encore un défi pour de nombreux foyers. Entre l'installation des câbles périphériques, les stations RTK et les capteurs parfois capricieux, la tonte automatique du jardin demande souvent plus d’efforts qu’elle n’en fait gagner. MOVA propose aujourd'hui une nouvelle technologie qui échappe à tous ces problèmes.
Les jardins ne sont pas réputés pour faciliter la navigation des robots tondeuses. Arbres anciens, haies denses, passages étroits, terrains irréguliers ou zones ombragées…tous ces obstacles gênent les systèmes de navigation traditionnels qui reposent sur des câbles périphériques ou un système GPS.
Dans ce contexte, la technologie 360° 3D LiDAR développée par MOVA leader mondial des robots tondeuses LiDAR en termes de volume de vente, apparaît comme une évolution majeure. Le robot ne dépend plus des satellites ou des conditions lumineuses pour reconnaître et cartographier son environnement.
La technologie 360° 3D LiDAR, une nouvelle approche de la navigation autonome
Comprendre le fonctionnement du LiDAR tridimensionnel
Le capteur 360° 3D LiDAR conçu par Mova pour la gamme LiDAX Ultra repose sur un principe simple en apparence, mais très efficace. Le robot émet en continu des impulsions laser autour de lui afin de mesurer les distances et de construire une représentation tridimensionnelle précise de son environnement. Sorti de boîte, le robot ne nécessite ni câbles périphériques ni station RTK pour fonctionner.
Cette technologie simplifie l’installation et fonctionne même lorsque le ciel est obstrué ou la lumière faible, à l’inverse des systèmes de navigation avec un GPS ou des caméras. Qu'il fasse jour ou nuit ou qu’il y ait du brouillard, la série LiDAX Ultra est capable de se déplacer seule, sans intervention humaine.
Grâce au SLAM, pour « Simultaneous Localization And Mapping », le robot est capable de se localiser et de cartographier simultanément son espace de travail. Il reconnaît les éléments fixes du jardin, comme les arbres, les clôtures ou les murs, et s’en sert comme points de repère fiables. Cette approche assure une navigation précise et fiable même dans les recoins où le signal GPS devient mauvais.
Une précision pensée pour les jardins complexes
L’un des principaux atouts du capteur 360° 3D LiDAR réside dans sa précision centimétrique. Là où certains systèmes de navigation font l'impasse sur certaines zones, la cartographie volumétrique garantit une couverture homogène de la surface à tondre. Les bordures sont traitées avec d’autant plus de rigueur, le robot optimise ses déplacements afin d’éviter les chevauchements et de n’oublier aucun recoins à chaque passage.
Il s’agit d’un degré de précision salutaire si vous possédez un jardin aux formes irrégulières ou qui comporte de nombreux obstacles. Le robot ajuste sa trajectoire en temps réel et adapte ses déplacements à la réalité du terrain, plutôt que de suivre un schéma rigide. Le résultat ? Une tonte plus régulière et visuellement plus propre. Le capteur 360° 3D LiDAR a été conçu pour fonctionner dans des conditions difficiles, résistant aux projections d’eau et aux variations de température.
La gestion des pentes et des passages étroits bénéficie également de la précision du LiDAR. Le robot adapte sa vitesse et ses trajectoires pour conserver une stabilité optimale, même dans des zones habituellement difficiles pour les solutions classiques.
Une gestion intuitive via l’application
Une fois la cartographie effectuée, l’application MOVA permet de définir des zones interdites, mais également de programmer des plages de tonte et de suivre l’activité du robot en temps réel. Vous n'avez qu'à paramétrer les jours et heures de démarrage, et laisser le robot tondeuse se charger du reste. Celui-ci est en outre très peu bruyant et peut servir le week-end, sans troubler le calme du voisinage.
Une solution durable pour automatiser l’entretien du jardin
Au-delà de la performance immédiate, l’intégration du 360° 3D LiDAR s’inscrit dans une logique de durabilité. Ce capteur compact et peu énergivore préserve l’autonomie du robot et limite la consommation globale. Cette efficacité énergétique contribue à un entretien automatisé plus responsable.
En combinant précision, simplicité d’installation et fiabilité, le robot tondeuse MOVA est une solution aboutie pour les utilisateurs souhaitant déléguer l’entretien de leur jardin sans compromis sur la qualité du résultat.