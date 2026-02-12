Le capteur 360° 3D LiDAR conçu par Mova pour la gamme LiDAX Ultra repose sur un principe simple en apparence, mais très efficace. Le robot émet en continu des impulsions laser autour de lui afin de mesurer les distances et de construire une représentation tridimensionnelle précise de son environnement. Sorti de boîte, le robot ne nécessite ni câbles périphériques ni station RTK pour fonctionner.

Cette technologie simplifie l’installation et fonctionne même lorsque le ciel est obstrué ou la lumière faible, à l’inverse des systèmes de navigation avec un GPS ou des caméras. Qu'il fasse jour ou nuit ou qu’il y ait du brouillard, la série LiDAX Ultra est capable de se déplacer seule, sans intervention humaine.

Grâce au SLAM, pour « Simultaneous Localization And Mapping », le robot est capable de se localiser et de cartographier simultanément son espace de travail. Il reconnaît les éléments fixes du jardin, comme les arbres, les clôtures ou les murs, et s’en sert comme points de repère fiables. Cette approche assure une navigation précise et fiable même dans les recoins où le signal GPS devient mauvais.