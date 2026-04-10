Le verdict est tombé. Les deux routeurs Mikrotic et Wavlink ne respectent pas les règles qui régissent la bande 5 GHz. Sur cette portion du spectre radio, chaque appareil doit intégrer des mécanismes qui lui permettent de « partager la route » avec les autres technologies qui l'utilisent en même temps. Un peu comme un code de la route des ondes, en somme. Ici, ces règles de bonne conduite n'ont tout simplement pas été respectées.