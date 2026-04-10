L'ANFR, l'agence nationale des fréquences, a demandé à ce que deux routeurs Wi-Fi distribués en France par Amazon soient retirés de la vente. Ils ont été jugés non conformes à la réglementation européenne sur les fréquences radio.
Deux routeurs Wi-Fi, le Mikrotik Mantbox 52 15S et le Wavlink Aerial HD6 AX1800, doivent être retirés de la vente et sont rappelés pour ceux qui sont en circulation. C'est ce que demande ce vendredi 10 avril 2026 l'Agence nationale des fréquences (ANFR). L'autorité considère que les fabricants, qui distribuent ces produits notamment chez Amazon, n'ont pas joué le jeu des règles de partage du spectre sur la bande 5 GHz, ce qui peut perturber des systèmes bien plus critiques qu'une simple box domestique.
L'ANFR écarte du marché français deux routeurs Wi-Fi
Lors d'un simple contrôle de routine, l'ANFR, qui veille à la bonne utilisation des ondes radio en France, a confié les deux routeurs Wi-Fi à un laboratoire indépendant et accrédité pour les passer au crible. Le labo devait s'assurer qu'ils respectent bien les règles européennes qui encadrent l'usage des fréquences radio, ces « autoroutes invisibles » que se partagent des dizaines de technologies du quotidien.
Le verdict est tombé. Les deux routeurs Mikrotic et Wavlink ne respectent pas les règles qui régissent la bande 5 GHz. Sur cette portion du spectre radio, chaque appareil doit intégrer des mécanismes qui lui permettent de « partager la route » avec les autres technologies qui l'utilisent en même temps. Un peu comme un code de la route des ondes, en somme. Ici, ces règles de bonne conduite n'ont tout simplement pas été respectées.
Et ce n'est pas qu'une affaire de conformité administrative. Un routeur qui ignore ces règles de partage peut émettre sur des fréquences occupées par d'autres systèmes, et pas n'importe lesquels. Les radars météorologiques, qui utilisent eux aussi la bande 5 GHz, figurent parmi les premières victimes potentielles de ces interférences. Or, quand un radar météo est brouillé, c'est toute la chaîne de prévision, et donc de sécurité civile, qui peut en pâtir.
Retrait et rappel, voici ce que doivent faire fabricants et revendeurs maintenant
Après avoir pris connaissance des résultats, l'ANFR a d'abord joué la carte de l'avertissement, en mettant en demeure Mikrotik SIA et Qing UG, les sociétés responsables de la mise sur le marché des deux routeurs, officiellement sommées de rectifier le tir. Mais visiblement, cela n'a pas suffi et l'agence est donc passée à l'étape suivante en exigeant purement et simplement le retrait des appareils de la vente en France et leur rappel auprès des consommateurs.
Ce que l'on sait moins, c'est que la responsabilité ne repose pas uniquement sur les épaules des fabricants. Si Mikrotik SIA ou Qing UG ne bougent pas, la réglementation européenne prévoit explicitement que les distributeurs, qu'il s'agisse d'une boutique physique ou d'un site de vente en ligne, doivent prendre les devants et retirer eux-mêmes les appareils de la vente. Personne ne peut donc se cacher derrière l'inaction d'un autre. Amazon fait partie des distributeurs français des deux routeurs.
Si vous êtes propriétaire de l'un de ces deux routeurs, la marche à suivre est simple : contactez votre revendeur. L'ANFR le précise noir sur blanc dans sa décision, c'est lui qui doit prendre en charge la situation. Inutile de chercher plus loin, ni d'attendre.