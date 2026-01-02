L'enquête administrative menée par l'Agence a permis d'identifier les responsables de cette mise sur le marché irrégulière. Apex CE Specialists GMBH, qui distribue trois des modèles incriminés ; Gavimosa Consultoria qui en gère deux autres ; et Bigm Trading pour le dernier appareil, sont les trois sociétés dans le viseur de la France. L'ANFR leur a adressé une mise en demeure formelle, qui respecte l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.