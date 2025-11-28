Francis7

Les notions que j’ai d’habitude, c’est que le paiement par prélèvement est effectif à l’expédition de la commande à vérifier avec le suivi de commande et non pas à sa validation avec le moyen de paiement dans le panier. Mais ce n’est pas la même chose si c’est un produit dématérialisé comme une licence logicielle. Et même là, si l’on ne reçoit pas la clé d’activation immédiatement par email ou dans les heures qui suivent (mais on n’a pas la patience) alors le remboursement se fait le jour même via Paypal en tout cas après en avoir apporté la preuve au vendeur selon les méthodes décrites par le vendeur même. Et c’est Paypal qui rembourse.

Mais en bref, c’est l’honnêteté qui est importante au final même si le fonctionnement est un peu différent.