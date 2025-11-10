Le grand ménage sur les plateformes de vente en ligne est en route. Si Shein et d'autres plateformes ont dû retirer pour certaines des poupées scandaleuses ou d'autres produits illicites ces derniers jours, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) poursuivait ses opérations de routine. La DGCCRF et ses homologues européens ont obtenu le retrait de 28 références de produits dangereux, rien qu'au mois d'octobre. Derrière les prix attractifs se cachaient des risques d'électrocution, de brûlure, de suffocation ou d'intoxication chimique.