Squeak

A défaut de se mettre en conformité avec les lois de l’UE, ces plateformes devraient purement être bloquées si elles vendent des produits dangereux et semblent ne rien faire pour améliorer la situation. Quant aux consommateurs, il est bon de mettre en garde que certains articles vendus à des prix excessivement bas ne sont pas de première qualité et qu’il y a des risques réels (ex: radiateurs électriques, ou comme cité ici des jouets, bijoux pour enfants etc). En ce qui concerne les matières toxiques, il faut rechercher si l’article dispose du label RoHS par exemple, à moins d’une contrefaçon, cela donne une certaine garantie même s’il n’est pas impossible que certaines choses passent entre les mailles du filet.