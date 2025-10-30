Si vous vous rendez sur Temu et Shein pour vos emplettes, soyez très vigilant. Certains produits disponibles sur les plateformes chinoises sont dangereux, d'après l'UFC-Que Choisir, qui évoque même des risques d'incendie.
Les deux géants de l'e-commerce sont dans le viseur de l'Union européenne (UE) pour diverses raisons ; la qualité et la conformité des produits proposés sur leurs sites en est une. Dans cette optique, plusieurs associations européennes, dont l'UFC-Que Choisir, ont mené une vaste enquête coordonnée, visant à vérifier si les articles vendus sur Shein et Temu respectent réellement les normes de sécurité en vigueur.
Pour cela, elles ont commandé des échantillons de produits sur les deux plateformes, dans trois catégoriques de produits : chargeurs USB, jouets et bijoux. Une fois réceptionnés, les objets ont été soumis à des analyses en laboratoire, ainsi qu'à la vérification des marquages obligatoires comme le logo CE. Et leur constat est sans appel.
« Risques de brûlure, de choc électrique et d'incendie »
L'UFC-Que Choisir fait état de défauts alarmants. Au total, seuls deux modèles de chargeur sur les 54 testés, un par plateforme, ont passé l'ensemble des contrôles avec succès. « 21 n’arboraient pas le bon marquage » avec, par exemple, l'absence d'indications de tension pourtant obligatoires. La conception même des appareils pose de sérieuses questions puisque « 51 n’ont pas résisté aux tests mécaniques », assure l'association, les broches se tordant ou le boîtier se fissurant dès la première chute.
Certains modèles ont en outre présenté des distances trop faibles entre les circuits à haute et basse tension. Et ce n'est pas tout. Dans 14 cas, les chargeurs ont dépassé les limites réglementaires de températures de 77 et 87 degrés. L'organisme dénonce des produits « souvent mal conçus et avec des matériaux de mauvaise qualité ». Le danger est bien là, avec « de réels risques de brûlure, de choc électrique et d'incendie ».
D'importants défauts détectés dans les jouets
Pire encore, les jouets destinés aux jeunes enfants figurent parmi les produits les plus problématiques, venant confirmer une précédente étude à ce sujet. L'UFC-Que Choisir souligne qu'un seul jouet sur 54 s'est révélé conforme aux normes européennes. Les défauts observés sont accablants : des pièces qui se détachent trop facilement, augmentant le risque d’étouffement, ou des taux de substances chimiques dangereusement élevés.
Les bijoux, en revanche, s'en sortent un peu mieux, bien que les anomalies relevées restent sérieuses. Sur 54 colliers analysés, « 7 ont été déclarés non conformes », dont plusieurs comprenant des taux extrêmement élevés de métaux toxiques.
À noter que les plateformes ont retiré les produits concernés de leurs sites respectifs lorsqu'une alerte officielle leur est parvenue, mais pas quand elle émanait d'un utilisateur lambda. Voilà qui n'est pas vraiment rassurant, alors qu'un nouveau mastodonte de l'e-commerce chinois s'apprête à prendre d'assaut le marché français.