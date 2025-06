Malgré ce sévère avertissement, tout n'est pas négatif pour AliExpress. La Commission a simultanément annoncé qu'elle acceptait et rendait juridiquement contraignants une série d'engagements volontaires proposés par la plateforme. Ces mesures visent à corriger plusieurs des lacunes identifiées lors de l'enquête initiale. AliExpress s'est ainsi engagé à améliorer ses systèmes de détection et de signalement des produits illicites, notamment les médicaments, les compléments alimentaires et les contenus pornographiques accessibles aux mineurs.

En rendant ces promesses obligatoires, Bruxelles ferme une partie de son enquête mais place AliExpress sous une surveillance renforcée. La plateforme devra désormais respecter scrupuleusement ses engagements sous peine de sanctions. « Les mesures prises aujourd'hui démontrent la force du DSA pour créer un environnement en ligne plus sûr », a commenté Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive pour la Souveraineté technologique, saluant « les engagements d'AliExpress pour devenir une plateforme plus sûre pour les utilisateurs ». La transparence des publicités, les systèmes de recommandation et l'accès aux données pour les chercheurs font également partie des points sur lesquels l'entreprise a fourni des garanties jugées satisfaisantes.