Et il n'en serait pas à son premier coup d'essai. JD.com a déjà tenté sa chance avec la plateforme Ochama, qui n'a visiblement pas rencontré le succès escompté. Désormais, elle lance Joybuy, un site en version bêta proposant des produits en tout genre en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg.