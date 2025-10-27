Un autre géant de l'e-commerce chinois veut faire de l'ombre à Amazon en Europe, malgré des contextes concurrentiel et réglementaire déjà très complexes. Son nom : JD.com.
Et il n'en serait pas à son premier coup d'essai. JD.com a déjà tenté sa chance avec la plateforme Ochama, qui n'a visiblement pas rencontré le succès escompté. Désormais, elle lance Joybuy, un site en version bêta proposant des produits en tout genre en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg.
Un mastodonte de la logistique
Pour réussir, la société compte bien s'appuyer sur sa plus grande force : la logistique. En effet, JD.com dispose déjà d'une importante infrastructure au sein de l'Hexagone, en plus de s'y approvisionner pour fournir ses clients chinois.
Et elle ne s'en cache pas, l'objectif est de venir titiller le mastodonte Amazon et pourquoi pas, grappiller quelques parts de marchés à son concurrent local AliExpress (Alibaba) au passage. Car si son nom n'est pas très connu chez nous, il faut savoir que JD.com est un acteur tentaculaire en Empire du Milieu, desservant un marché d'1,4 milliard de personnes.
Fondé à Pékin en 1998 par Richard Liu, le groupe n'était à l'origine qu'une petite boutique d'électronique. Il s'est lancé dans la vente en ligne en 2004 et a très vite pris une longueur d'avance en misant sur un réseau logistique entièrement intégré, capable d'assurer des livraisons rapides et fiables partout dans le pays.
Là où Alibaba sert d'intermédiaire entre vendeurs et acheteurs, JD.com vend en direct la majorité de ses produits, promettant qualité et authenticité, notamment pour les articles électroniques ou haut de gamme.
Contexte tendu
Cette arrivée survient malgré tout dans un contexte tendu, les plateformes d'e-commerce chinoises Temu et Shein se retrouvant au cœur de nombreuses controverses. Il y a quelques semaines, la décision de ce dernier d'ouvrir ses premières boutiques en France suscitait un véritable tollé, alors que les commerçants locaux peinent de plus en plus à joindre les deux bouts.
Comme l'expliquent nos confrères de LSA Conso, Joybuy est une nouvelle version d'Ochama ; en conséquence, ceux qui y possèdent un compte le verront progressivement basculer vers ce nouveau site. Reste maintenant à voir si, cette fois, la mayonnaise prendra. Car rien n'est si sûr…