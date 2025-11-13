Le Black Friday bat son plein chez PC Componentes avec une série de réductions qui attirent déjà tous les regards. Smartphones, SSD, audio, périphériques et TV : les meilleures affaires sont là. On vous a sélectionné les 10 offres les plus avantageuses du jour.
À l’approche du Black Friday, les enseignes s’activent et rivalisent de réductions pour capter l’attention des consommateurs. Ce jeudi 13 novembre 2025, c’est PC Componentes qui crée la surprise avec une série de promos particulièrement variées sur le high-tech.
Logitech, Xiaomi, Apple, MSI, LG… les stars du catalogue voient leurs prix fondre. Envie de découvrir les deals déjà disponibles ? Voici le Top 10 des promotions du jour.
Les dernières ventes flash à saisir
- Souris Logitech PRO X Superlight 2 à 94,20 € au lieu de 137,86 €
- Apple AirPods 4 à 119,00 € au lieu de 129,00 €
- Intel Core Ultra 5 245K à 199,00 € au lieu de 349,78 €
- Tablette Tabwee T20 à 84,55 € au lieu de 105,69 €
- Smartphone Xiaomi 15T (12/256 Go) à 487,94 € au lieu de 665,80 €
- SSD Kioxia Exceria Plus G4 1 To (PCIe 5.0) à 94,95 € au lieu de 104,52 €
- Caméra Reolink E330 2K à 29,74 € au lieu de 49,57 €
- Boîtier Tempest Umbra RGB ATX à 50,57 € au lieu de 59,49 €
- Écran LG OLED evo C54 65” à 1 337,85 € au lieu de 1 615,54 €
- Écran MSI MAG 244C (165 Hz) à 83,31 € au lieu de 88,26 €
Pourquoi profiter de ces promos PC Componentes dès maintenant ?
Entre périphériques gaming, smartphones performants, TV OLED premium et composants dernier cri, cette sélection couvre des besoins très différents tout en restant centrée sur la qualité. Les remises appliquées ce 13 novembre permettent d’accéder à des produits habituellement situés plus haut en gamme, qu’il s’agisse d’une souris ultra-légère comme la Logitech PRO X Superlight 2 ou d’un téléviseur LG OLED que nous avons longuement examiné dans notre test dédié, reconnu pour son excellente restitution HDR.
Même constat côté mobilité : le Xiaomi 15T profite d’une belle réduction alors qu’il figure en bonne place dans notre comparatif des meilleurs smartphones photo, salué pour son partenariat Leica. Ce mélange de prix réduits, de marques fiables et de performances éprouvées en fait une sélection solide pour s’équiper avant le Black Friday.
Comment choisir parmi ces promos PC Componentes en pleine période Black Friday ?
En cette mi-novembre, les offres Black Friday se multiplient à un rythme soutenu et rendent parfois le choix difficile. Les remises s’étalent sur toutes les catégories, ce qui peut donner l’impression que tout est un « bon plan ». Pourtant, bien sélectionner son matériel demande de garder un œil sur ses usages réels et sur la valeur ajoutée de chaque produit. Les périphériques comme la Logitech PRO X Superlight 2, par exemple, intéressent surtout les joueurs cherchant une précision maximale et un confort durable. Ce type d’accessoire peut constituer un investissement pertinent si vous passez beaucoup de temps sur des titres compétitifs ou si vous privilégiez la légèreté en jeu. À l’inverse, si vous cherchez à renouveler votre équipement du quotidien, des produits plus polyvalents comme les AirPods 4 ou la tablette Tabwee T20 offriront un bénéfice immédiat sans imposer un budget élevé.
Dans le même esprit, les composants bénéficient souvent de fortes réductions pendant le Black Friday, mais tous ne répondent pas aux mêmes besoins. Un processeur comme l’Intel Core Ultra 5 245K conviendra parfaitement à ceux qui souhaitent mettre à niveau une configuration axée sur la productivité, le multitâche ou le gaming léger. De même, un SSD PCIe 5.0 comme le Kioxia Exceria Plus G4 se révèle pertinent si vous voulez réduire drastiquement les temps de chargement ou accélérer vos transferts de fichiers. Ces catégories sont souvent parmi les plus remisées et représentent un excellent moyen de prolonger la durée de vie d’un PC ou de le remettre au niveau des standards actuels.
Les budgets plus élevés trouvent aussi leur compte dans les offres Black Friday, notamment avec des produits premium comme le téléviseur LG OLED evo C54 ou le smartphone Xiaomi 15T. Ce type de remises apparaît rarement hors période de promotions massives et permet d’accéder à une qualité d’image, de performances ou de photographie que l’on ne retrouve habituellement que sur des gammes supérieures. Si vous envisagez un achat important, novembre reste donc l’un des moments les plus stratégiques pour le concrétiser.
À l’heure où les commerçants dégainent leurs meilleures remises avant même le 29 novembre, cette sélection PC Componentes illustre bien la dynamique actuelle du Black Friday : une diversité d’offres qui couvre tous les profils, des petits équipements utiles du quotidien aux produits premium habituellement difficiles d’accès. En prenant le temps d’évaluer vos usages et de comparer les remises, vous pouvez réellement optimiser vos achats et profiter de cette période où les prix sont parmi les plus favorables de l’année.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
