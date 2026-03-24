Avec Donald Trump, on ne rigole plus quant aux questions de sécurité nationale, et ce, dans tous les domaines. C'est encore une fois le message que veut faire passer l'administration actuelle, cette fois à travers une décision de la Federal Communications Commission (FCC), régulateur des télécommunications de la première puissance du monde.

Celle-ci vient en effet d'annoncer que, dorénavant, tous les routeurs Wi-Fi produits à l'étranger ne pourront plus être commercialisés sur le territoire américain - une décision qui s'est appliquée immédiatement. On précise que cette interdiction s'applique aux nouveaux modèles, les modèles déjà existant pouvant encore être importés ou utilisés.