Les États-Unis sont l'endroit où l'on fait les meilleurs puces pour l'IA. Et le pays compte bien profiter de cet avantage pour mettre la pression sur les autres nations.
Depuis que Donald Trump a abandonné les règles portant sur les autorisations d'exportation de puces IA mises en place par Joe Biden, il n'y a à ce jour pas d'encadrement général sur cette question outre-Atlantique. Cela pourrait bien changer, avec ce qui est mis en travail du côté du de Washington.
De nouvelles règles qui obligeraient les étrangers à investir dans les data centers américains
L'administration Trump veut utiliser à plein l'arme que représentent les puces IA. C'est ce que l'on comprend de cette information qui nous est communiquée par Reuters. D'après ce dernier, qui a pu lire un document établi par des hauts responsables du pays, il faudra soigner les États-Unis pour acquérir le meilleur d'un NVIDIA.
Les nouvelles règles, qui sont encore débattues à cette heure, obligeraient en effet les nations étrangères à investir dans les data centers IA des États-Unis, pour des exportations représentant plus de 200 000 puces. Le genre de mode de fonctionnement qui fait évidemment directement penser au deal passé entre Washington et Taiwan.
Des règles très strictes au programme
Mais les nouvelles règles ne s'arrêteraient pas à ces commandes massives. Des installations de plus de 1 000 puces pourraient ainsi nécessiter une licence. Pour pouvoir obtenir une autorisation, les producteurs de puce comme NVIDIA devraient pouvoir surveiller celles-ci quand elles seront utilisées par le client. Ce dernier devra aussi utiliser un logiciel qui empêchera ces puces d'être intégrées à un cluster plus grand, intégrant des puces venant d'ailleurs.
Les commandes de plus de 100 000 puces ne pourraient être effectuées qu'en cas d'accords de sécurité entre gouvernements, destinés à s'assurer d'une utilisation correcte (au sens des intérêts des États-Unis) de ces produits. Reuters indique que Donald Trump aurait ainsi déjà obtenu ce genre d'assurance de la part de l'Arabie Saoudite pour l'exportation de larges volumes de puces avancées.
Enfin, pour des commandes de plus de 200 000 puces, il se pourrait que l'acheteur doive aussi tout simplement accepter des visites de fonctionnaires américains travaillant dans le contrôle des exportations. Des règles qui doivent encore être peaufinées, mais qui annoncent potentiellement une volonté très forte de contrôle de la part des États-Unis. Afin de bloquer les efforts de contrebande de la Chine ?