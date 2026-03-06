Mais les nouvelles règles ne s'arrêteraient pas à ces commandes massives. Des installations de plus de 1 000 puces pourraient ainsi nécessiter une licence. Pour pouvoir obtenir une autorisation, les producteurs de puce comme NVIDIA devraient pouvoir surveiller celles-ci quand elles seront utilisées par le client. Ce dernier devra aussi utiliser un logiciel qui empêchera ces puces d'être intégrées à un cluster plus grand, intégrant des puces venant d'ailleurs.

Les commandes de plus de 100 000 puces ne pourraient être effectuées qu'en cas d'accords de sécurité entre gouvernements, destinés à s'assurer d'une utilisation correcte (au sens des intérêts des États-Unis) de ces produits. Reuters indique que Donald Trump aurait ainsi déjà obtenu ce genre d'assurance de la part de l'Arabie Saoudite pour l'exportation de larges volumes de puces avancées.

Enfin, pour des commandes de plus de 200 000 puces, il se pourrait que l'acheteur doive aussi tout simplement accepter des visites de fonctionnaires américains travaillant dans le contrôle des exportations. Des règles qui doivent encore être peaufinées, mais qui annoncent potentiellement une volonté très forte de contrôle de la part des États-Unis. Afin de bloquer les efforts de contrebande de la Chine ?