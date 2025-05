Un nouveau projet de loi bipartisan actuellement examiné au Congrès américain pourrait bouleverser certaines choses dans le milieu de la tech. En effet, afin de combattre la contrebande d'équipements tech, cette loi pourrait imposer que les puces IA - comme celle produites par NVIDIA - puissent être localisées à distance, et qu'il soit en plus possible d'empêcher leur démarrage si elles se trouvent dans des endroits où elles ne devraient pas être.

NVIDIA a toujours expliqué que la firme ne pouvait pas localiser les puces une fois vendues. Une assertion contredite par le représentant démocrate Bill Foster, par ailleurs physicien des particules. Des experts techniques indépendants interrogés par Reuters ont confirmé les propos du législateur américain.