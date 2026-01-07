La Cour de cassation fait reposer son argumentaire sur deux décisions. Dans la première affaire, une locataire parisienne avait loué un appartement meublé en février 2016. Dès mars, l'annonce apparaissait sur Airbnb pour de courts séjours. Dans l'autre dossier, cette fois en région PACA, le scénario fut le même, avec une locataire de HLM qui avait transformé son logement social en gîte touristique via la plateforme. Dans les deux cas, aucune autorisation écrite du propriétaire n'avait été demandée, alors que la loi l'exige.