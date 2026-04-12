Avec des étoiles monnayées contre des avantages, le chantage aux avis Google Maps empoisonne la restauration française. Ccertains professionnels refusent désormais de se laisser faire.
Deux coupes de champagne ou un mauvais avis sur Google Maps ? Au Santa Carne, un restaurant argentin du 11e arrondissement de Paris, le directeur Frédéric Pons a été menacé par un client prêt à publier une critique négative s'il n'obtenait pas satisfaction, comme le révèle un reportage TF1. Il ne s'agit plus d'un simple incident, mais bien d'un phénomène. À l'heure où chaque note devient un véritable enjeu commercial, certains s'en servent comme levier de chantage.
Les avis Google Maps pèsent désormais autant que la qualité d'un plat, et certains en abusent au restaurant
Avant même de franchir la porte d'un restaurant, 55 % des Français consultent des avis en ligne, selon l'enquête Ipsos Les Français et la gastronomie 2026. Google Maps est la plateforme la plus utilisée pour ça, juste derrière le bouche-à-oreille. Concrètement, une note affichée sur Google peut aujourd'hui influencer le choix d'un dîner au moins autant qu'une recommandation d'un ami.
Et les conséquences d'une mauvaise note sont bien réelles. Des enquêtes sur les faux avis ont documenté des cas glaçants, avec des établissements dont la note Google chute de 5 à 3,6 étoiles en quelques semaines, bombardés de commentaires une étoile publiés en masse par des groupes coordonnés. Arrive parfois un e-mail, dans lequel certains demandent aux restaurateurs de leur payer une carte-cadeau de plusieurs dizaines d'euros pour que les « attaques » par avis cessent. Du chantage organisé, presque industrialisé. On n'est pas forcément sur ce qui se fait de mieux chez l'être humain ici…
C'est exactement ce type de pression qu'a subi Frédéric Pons, le directeur du Santa Carne, restaurant argentin parisien qu'il tient depuis vingt ans. L'établissement affiche plus d'un millier d'avis et une solide moyenne de 4,5/5 sur Tripadvisor. Pourtant, un soir, un client s'est assis à sa table avec une idée derrière la tête : deux coupes de champagne offertes contre un avis positif, et une mauvaise critique en guise de représailles si le patron refusait.
Céder ou résister, le dilemme impossible des restaurateurs face au chantage aux avis
Comme le rapporte Marmiton, Frédéric Pons rapporte d'autres tentatives du genre. Des clients ont déjà réclamé une meilleure table, un dessert gratuit ou divers petits avantages, toujours avec la même menace en filigrane. Lui refuse systématiquement. Mais d'autres restaurateurs, tétanisés à l'idée de voir leur note dégringoler, préfèrent céder et offrent boissons ou réductions contre un commentaire cinq étoiles.
Le pire, c'est que céder n'est pas sans risque pour le restaurateur lui-même. Car offrir un avantage en échange d'un avis positif peut être considéré comme une pratique commerciale trompeuse, sanctionnée par le Code de la consommation. Quant au client qui menace, il n'est pas à l'abri non plus. Exiger quelque chose sous la contrainte, c'est la définition juridique du chantage, un délit prévu et puni par le Code pénal.
En attendant que Google Maps ne durcisse à nouveau les règles en matière d'avis, qu'est-ce que les juristes recommandent aux restaurateurs en cas de chantage plus ou moins assumé ? De ne pas céder, de refuser tout avantage conditionné à un avis, et de garder une trace écrite des échanges si possible. L'avis problématique peut ensuite être signalé directement sur Google Business Profile. La plateforme affirme avoir supprimé plus de 240 millions d'avis frauduleux rien qu'en 2024 grâce à son intelligence artificielle Gemini. Un chiffre impressionnant, pourtant encore loin d'éradiquer tous les abus.