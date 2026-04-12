MisterDams

Je connais quelqu’un qui a eu affaire à une concurrence agressive qui l’a pourri en commentaires pendant des mois. Google a fini par réagir mais ses notes faisaient vraiment pas envie.

Il manquerait peut-être à Google déjà une notion pour certifier la visite du lieu, mais ça ne résoudrait pas vraiment le problème ici puisqu’ils sont bien clients.

Cela étant, à l’inverse on m’a déjà proposé des contreparties contre un avis 5 étoiles (le digestif, le café…).

De toute façon, les avis moi je regarde les résultats « moyens » et argumentés, se sont souvent les plus fiables.