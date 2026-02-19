Google est-il en train de changer de stratégie pour Google Maps ? Certaines fonctions pourraient bientôt être bloquées pour les utilisateurs qui utilisent l'application sans compte.
Bien décidé à rester leader de son domaine, l'outil de navigation Google Maps mise sur le déploiement régulier de fonctions innovantes pour séduire davantage d'utilisateurs : nouveau bouton « Ask Maps », assistance vocale pour les cyclistes, refonte des paramètres, sauvegarde des places de stationnement, et bien d'autres options ont récemment été déployées. Il y a toutefois un point noir à l'horizon : l'outil pourrait bientôt obliger les utilisateurs à se connecter pour accéder à certains options.
Google Maps restreint l'accès aux photos et aux avis
Google Maps est une application incontournable pour qui veut consulter un itinéraire ou trouver un restaurant. L'une des grandes forces de cet outil est qu'il était possible d'utiliser la plupart de ses fonctions sans avoir de compte. Mais Google semble malheureusement avoir changé d'avis à ce sujet.
Plusieurs utilisateurs ont expliqué sur la plateforme Reddit qu'ils n'avaient plus accès qu'à une seule image par lieu consulté, et ce, même pour des sites renommés. Fini le défilement d'images, il est désormais nécessaire de se connecter à l'outil pour consulter plus de visuels.
Il en va de même pour les avis : autrefois disponibles en cliquant sur un point d'intérêt puis en cliquant sur un onglet dédié, ils sont tout simplement devenus invisibles sans connexion.
Un changement de stratégie pour Google ?
Pour l'heure, personne ne sait si ce nouveau comportement provient d'un dysfonctionnement de Google Maps ou d'une modification volontaire, réalisée par l'équipe en charge du développement de l'outil. Le fait que seuls quelques utilisateurs aient vu son accès à ces options restreint ne donne pas vraiment plus d'informations sur la situation : il peut aussi bien s'agir d'un test que d'un bug isolé.
Quoi qu'il en soit, le mystère demeure car Google n'a pas encore communiqué sur le sujet. L'équipe Android Authority a contacté l'équipe mais n'a, pour le moment, obtenu aucune réponse. On espère que le géant de la Tech apportera quelques explications et qu'il ne prévoit pas réellement de restreindre ces fonctionnalités très utiles.