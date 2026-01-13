La plus célèbre des applications Google se fend d'une mise à jour particulièrement bienvenue, sur Android comme sur iOS, qui vient réparer une section Paramètres devenue quasiment illisible au fil des années.
Pour bien entamer l’année 2026, Google s’est visiblement fixé quelques bonnes résolutions, à commencer par une mise à jour particulièrement attendue de Google Maps. Déployée aussi bien sur Android que sur iOS, cette refonte de l’interface générale vise à moderniser l’expérience utilisateur. Et le pari est réussi : l’application gagne en clarté et en confort d’utilisation.
Du nouveau pour l'application Google Maps
Malgré sa popularité, parmi l'éventail d'applications maison de Google, Google Maps faisait figure de mauvais élève lorsqu’il s’agissait de l’expérience offerte par son menu de réglages (Paramètres). Vieillissant et peu lisible, ce dernier n’avait jamais réellement évolué, malgré l’ajout constant de nouvelles options au fil des années. Une refonte était donc devenue indispensable, et Google semble enfin avoir pris le problème à bras-le-corps.
Jusqu’ici, la liste des paramètres ressemblait davantage à un indigeste empilement de menus et autres sous-sections, accumulés sans réelle logique d’ensemble. Le tout offrait une une interface surchargée, peu élégante et une organisation incapable de tenir sur une seule page.
Un rafraichissement bienvenu sur Android comme sur iOS
Avec cette nouvelle mouture, Google Maps entend clairement rectifier le tir en proposant une navigation à la fois plus lisible et plus cohérente. Pour y parvenir, l’application s’appuie sur une refonte en profondeur de sa section Réglages. L’ensemble des options a été réorganisé autour de sept grandes catégories seulement, contre près d’une trentaine auparavant, simplifiant nettement l’accès aux fonctionnalités essentielles.
On peut ainsi explorer plus facilement les sections Application et Affichage, affiner les paramètres liés à la Navigation, définir avec davantage de précision son ou ses véhicules, ou encore mieux maîtriser les options de Position et de Confidentialité. Les notifications bénéficient également d’un espace entièrement dédié, participant à une expérience globale bien plus moderne, lisible et agréable à parcourir.
Comme souvent, la mise à jour est progressive, et c'est au travers de la version 25.49 de Google Maps que l'on peut profiter de cet ajustement plus que bienvenu.
Cette refonte ne se limite pas à Android et concerne également la version iOS de Google Maps. Une évolution notable, même si l’application sur iPhone bénéficiait déjà d’une interface plus épurée et mieux organisée que son équivalent sur Android. Cette harmonisation permet désormais d’offrir une expérience plus cohérente, quel que soit l’appareil utilisé.