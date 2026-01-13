Malgré sa popularité, parmi l'éventail d'applications maison de Google, Google Maps faisait figure de mauvais élève lorsqu’il s’agissait de l’expérience offerte par son menu de réglages (Paramètres). Vieillissant et peu lisible, ce dernier n’avait jamais réellement évolué, malgré l’ajout constant de nouvelles options au fil des années. Une refonte était donc devenue indispensable, et Google semble enfin avoir pris le problème à bras-le-corps.

Jusqu’ici, la liste des paramètres ressemblait davantage à un indigeste empilement de menus et autres sous-sections, accumulés sans réelle logique d’ensemble. Le tout offrait une une interface surchargée, peu élégante et une organisation incapable de tenir sur une seule page.