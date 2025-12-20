Comme des millions d'utilisateurs en France, vous utilisez sans doute Google Maps pour vos déplacements. Mais aviez-vous connaissance de cette fonction très pratique ?
Indispensable sur la route des vacances, en ville ou à l’autre bout du monde, Google Maps c'est un petit peu notre copilote préféré, en voiture, à vélo ou à pieds. Mais derrière l’itinéraire le plus rapide se cachent des petites astuces souvent méconnues, pourtant bien pratiques. Des fonctions discrètes, parfois malignes, qui peuvent vraiment vous simplifier la vie… notamment lorsque l'on veut zoomer ou dézoomer sur l'application en utilisant un seul et unique doigt.
Google Maps, cette fonction zoom que vous ne connaissiez (peut-être) pas
Il n'est pas improbable de découvrir certaines fonctionnalités et autres caractéristiques de quelque chose que l'on pensait pourtant connaitre par coeur. Ainsi, certains s'étonnent encore 25 ans plus tard du fait que le logo de la PlayStation 2 peut pivoter pour s'adapter à l'installation verticale de la console, tandis que d'autres découvrent que le fait de tapoter l'arrière de son iPhone peut servir à déclencher diverses actions.
Du côté de Google Maps, les fonctionnalités sont nombreuses, mais peu d’utilisateurs les exploitent pleinement. C’est notamment le cas du zoom : la plupart d’entre nous se contentent encore du classique pincement entre le pouce et l’index, une manipulation peu commode lorsque l’on consulte l’application d’une seule main.
Un zoom (et dézoom) à un doigt sur Google Maps
Et vous l’aurez compris, il existe en réalité une autre façon de zoomer dans Google Maps, cette fois en n’utilisant qu’un seul doigt. Une astuce simple et efficace, qui rend l’usage de l’application bien plus confortable lorsque l’on souhaite naviguer à une main.
Pour cela, il suffit de tapoter deux fois sur l'écran, puis de maintenir la pression sur celui-ci. Dès lors, le fait de déplacer son doigt vers le haut aura tendance à dézoomer l'image, tandis que balayer l'écran vers le bas permettra de zoomer plus précisément sur une rue, un carrefour… En tenant son smartphone d'une seule main, on peut ainsi zoomer/dézoomer avec son pouce, tout en maintenant fermement son précieux téléphone.
Bien sûr, le fait de tapoter deux fois brièvement sur l'écran permet encore et toujours d'effectuer un léger zoom automatique vers l'avant.
Le zoom à un seul doigt se révèle particulièrement utile lors de l’utilisation de la navigation sur un smartphone doté d'un large écran. Sur ce type d’appareil, souvent difficile à manier d’une seule main, cette simple astuce améliore sensiblement le confort d’usage et permet de garder un œil sur l’itinéraire sans multiplier les manipulations.
Et vous, vous le saviez ou pas ?