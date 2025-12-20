Et vous l’aurez compris, il existe en réalité une autre façon de zoomer dans Google Maps, cette fois en n’utilisant qu’un seul doigt. Une astuce simple et efficace, qui rend l’usage de l’application bien plus confortable lorsque l’on souhaite naviguer à une main.

Pour cela, il suffit de tapoter deux fois sur l'écran, puis de maintenir la pression sur celui-ci. Dès lors, le fait de déplacer son doigt vers le haut aura tendance à dézoomer l'image, tandis que balayer l'écran vers le bas permettra de zoomer plus précisément sur une rue, un carrefour… En tenant son smartphone d'une seule main, on peut ainsi zoomer/dézoomer avec son pouce, tout en maintenant fermement son précieux téléphone.

Bien sûr, le fait de tapoter deux fois brièvement sur l'écran permet encore et toujours d'effectuer un léger zoom automatique vers l'avant.