Vous allez skier pendant les vacances ? Bonne nouvelle, Google Maps a pensé à vous : une option très pratique revient dans l'application !
Afin de rester leader dans son domaine, Google Maps enchaîne les innovations : enregistrement des places de parking simplifié, guidage utilisant la réalité augmentée, mode Économie d'énergie, conseils IA et bien d'autres. À l'écoute de ses utilisateurs, l'équipe en charge du développement de cette app vient de réactiver une option qui avait tiré sa révérence l'an passé.
Les pistes de ski de retour dans Google Maps
Il y a douze ans, Google avait, à titre expérimental, ajouté les stations de ski, chalets et autres remontées mécaniques dans Google Maps. Malheureusement, le géant de la Tech n'avait pas pris la peine de mettre à jour régulièrement ces données et les utilisateurs avaient fini par privilégier d'autres sources.
Ces indications ont donc été progressivement effacées de l'application et en 2024, Google a tout simplement décidé de ne plus les afficher : « nous avons constaté que la plupart des utilisateurs ne consultent pas Google Maps pour ce type d'information et préfèrent utiliser les cartes directement auprès des stations de ski, car elles sont considérées comme la source la plus fiable », a notamment déclaré son équipe dans une annonce parue l'an dernier.
Mais il semblerait que Google ait finalement changé d'avis puisque les pistes, chalets et remontées mécaniques viennent de faire leur grand retour dans le service, au grand bonheur des amateurs de ski.
Des informations, hélas, limitées
Pourquoi ce revirement de situation ? Si l'on en croit le média POWDER, à qui Google s'est récemment confié, la firme aurait reçu de nombreux messages de la part de ses utilisateurs demandant le retour de ces informations, particulièrement utiles à l'approche des vacances d'hiver.
Google Maps affiche donc à nouveau les stations de ski, les chalets ainsi que les remontées mécanique et, bien sûr, ces informations ont, pour l'occasion, été mises à jour. Les données se concentrent, pour l'instant, sur les « stations les plus populaires d'Amérique du Nord et d'Europe » et certains lieux manquent donc à l'appel. Il faudra donc faire preuve de patience en attendant que Google Maps prenne en charge davantage de destinations.