Saviez-vous que vous pouviez utiliser la réalité augmentée pour vous guider dans Google Maps lors de vos balades ? On vous explique comment faire.
Difficile de détrôner Google Maps ! Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs, cette app a su se rendre indispensable en innovant constamment : mode économie d'énergie, conseils IA personnalisés, guidage de voie en temps réel, et bien d'autres. Et parmi toutes ces fonctions bien pratiques, vous en trouverez une qui vous permettra de vous orienter plus facilement. Son nom ? Live View.
Live View, une fonction bien utile pour retrouver son chemin
On s'est tous retrouvés, un jour ou un autre, dans cette situation : perdu au milieu d'une grande ville, à tourner en rond, smartphone à la main, en essayant désespérément de retrouver son chemin sur Google Maps. Il existe pourtant une fonction qui permet d'éviter cela : assez peu connue, Live View utilise la réalité augmentée pour faire apparaître des flèches flottantes dans l'environnement réel. Un coup de pouce bienvenu quand on est dans un lieu inconnu.
Live View n'est disponible que sur les téléphones compatibles avec les SDK ARCore et ARKit. Pour des performances optimales, elle nécessite une bonne couverture StreetView ainsi qu'un environnement extérieur bien éclairé. Quand cette option est activée, Google Maps utilise la caméra de votre smartphone et votre géolocalisation pour reconnaître les bâtiments et les points d'intérêts autour de vous. L'outil peut aussi déterminer votre position horizontale et votre altitude, pour un guidage plus précis.
Comment utiliser la fonction Live View ?
Envie de tester cette fonctionnalité ? C'est tout simple : lancez Google Maps, tapez votre lieu de destination dans la recherche, cliquez sur « Itinéraire » et sélectionnez le guidage piéton. Appuyez ensuite sur le bouton « Navigation » visible juste à côté du bouton « Démarrer », puis cliquez sur « Commencer ».
Vous n'aurez plus qu'à pointer votre caméra sur un bâtiment ou un panneau positionné devant vous. Des flèches vous guideront alors jusqu'à votre destination et vous pourrez même repérer les points d'intérêts autour de vous grâce à l'étiquetage Google Maps. Besoin de quitter le mode Live View ? Il suffit de tourner votre portable à l'horizontale : celui-ci affichera alors la carte 2D habituelle.
Si la fonction Live View peut s'avérer très utile, notez toutefois qu'elle est assez gourmande en énergie et qu'il ne vaut mieux pas l'utiliser sur de longs trajets. De plus, ne l'utilisez jamais en voiture : elle est strictement réservée aux piétons. Enfin, une dernière recommandation importante : pour votre sécurité, pensez, lorsque vous utilisez cette option, à rester attentif à votre environnement et à ne pas garder le nez collé sur votre smartphone.