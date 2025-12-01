Si la fonction Live View peut s'avérer très utile, notez toutefois qu'elle est assez gourmande en énergie et qu'il ne vaut mieux pas l'utiliser sur de longs trajets. De plus, ne l'utilisez jamais en voiture : elle est strictement réservée aux piétons. Enfin, une dernière recommandation importante : pour votre sécurité, pensez, lorsque vous utilisez cette option, à rester attentif à votre environnement et à ne pas garder le nez collé sur votre smartphone.