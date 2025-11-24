Quand vous consultez une carte sur Google Maps, vous avez peut-être tendance à zoomer en utilisant vos deux doigts. C'est désormais de l'histoire ancienne : vous pouvez tapoter deux fois l'écran pour arriver au même résultat en gagnant un peu de temps. Vous pouvez même, si besoin est, laisser votre index appuyé lors du deuxième tapotement et déplacer votre doigt vers le haut ou vers le bas pour zoomer et dézoomer à l'envi. Pratique, n'est-ce pas ?