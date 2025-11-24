Vous utilisez Google Maps depuis des années ? Certaines habitudes ralentissent probablement votre navigation au sein de cette app et il est grand temps d'y mettre fin.
Google Maps évolue constamment : conseils IA personnalisés, recharges électriques facilitées, guidage de voie en temps réel, et bien d'autres fonctionnalités ont été ajoutées récemment. Face à ce déluge de nouveautés, il n'est pas toujours facile de suivre le rythme et de se rappeler de tout.
Quelques petits changements peuvent pourtant vous aider à utiliser cette app de manière plus efficace. Voici 5 mauvaises habitudes à abandonner dès maintenant.
1. Ne pas vérifier le trafic
Vous vous lancez régulièrement sur la route sans vérifier les éventuels bouchons ? Google Maps dispose d'une option qui vous permet d'afficher le trafic en temps réel et il est grand temps d'en profiter. Lancez l'app, puis cliquez sur le bouton « Calques » visible en bas à droite de la barre de recherche. Cliquez sur « Trafic» et le tour est joué.
2. Zoomer en utilisant deux doigts
Quand vous consultez une carte sur Google Maps, vous avez peut-être tendance à zoomer en utilisant vos deux doigts. C'est désormais de l'histoire ancienne : vous pouvez tapoter deux fois l'écran pour arriver au même résultat en gagnant un peu de temps. Vous pouvez même, si besoin est, laisser votre index appuyé lors du deuxième tapotement et déplacer votre doigt vers le haut ou vers le bas pour zoomer et dézoomer à l'envi. Pratique, n'est-ce pas ?
3. Zapper les filtres
En cherchant un point d'intérêt ou un restaurant sur Google Maps, beaucoup de personnes ont encore tendance à pincer l'écran et à déplacer la carte pour regarder les lieux à proximité. Il suffit pourtant d'utiliser les filtres pour aller beaucoup plus vite : ceux-ci sont disponibles juste en-dessous de la barre de recherche et sont classés par thématique (restaurants, supermarchés, cafés, parkings, boulangeries, etc.).
4. Tout saisir manuellement
Nous sommes encore nombreux à taper méticuleusement des adresses dans Google Maps en ignorant les suggestions proposées par l'application. Cela permet pourtant de gagner de précieuses minutes : tapez les premières lettres de l'adresse et laissez le GPS vous faire des recommandations. Vous pouvez aussi, si l'endroit est proche, cliquer dessus et appuyer sur le bouton « Itinéraire ».
5. Refaire encore et toujours les mêmes recherches
Google Maps garde en mémoire toutes vos recherches récentes. Au lieu de taper à nouveau une adresse, vous pouvez cliquer sur le bouton « Enregistrés » visible en bas de l'écran, puis consulter la liste « Vos lieux récents ». N'hésitez pas également à ajouter des lieux en favoris pour vous éviter de fastidieuses recherches.