Google Maps s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité. Grâce à celle-ci, on peut savoir quel point de recharge électrique Supercharger de Tesla peut être utilisé dans les alentours !
Google Maps s'est depuis déjà un certain temps engagé pour rendre la vie des utilisateurs de voiture électrique plus confortable. Il est ainsi possible avec cette application de demander un itinéraire comprenant des bornes de recharge électrique. Et aujourd'hui, ce sont des informations en live qui vont être accessibles directement sur l'interface.
Tesla affiche le niveau de disponibilité des Supercharger
Quand on est en voiture électrique, et que l'on cherche à recharger les batteries, ce n'est pas tout de trouver une station de recharge, il faut aussi qu'il y ait des places disponibles. Avec la nouveauté de Google Maps, il ne faudra dorénavant plus attendre d'être sur place pour savoir s'il y en a ou pas.
L'application affiche en effet désormais des informations détaillées sur les stations Tesla Supercharger. En cliquant sur l'une d'elle dans l'interface, vous pouvez maintenant connaître le nombre de bornes total, mais aussi le nombre de celles disponibles.
Une façon d'ouvrir un peu plus le réseau Supercharger aux autres marques ?
Un pas en avant, qui semble être aussi un pas vers plus de facilité pour l'ensemble des conducteurs de voiture électrique. Car si ce genre d'informations va intéresser beaucoup de monde, il faut noter qu'elles étaient déjà disponibles pour les propriétaires d'une Tesla, notamment via l'application de la marque.
Alors si bien sûr des conducteurs possédant une de ces voitures trouveront à l'occasion bien plus pratique de vérifier directement sur Google Maps, on peut surtout voir cette fonctionnalité comme un service rendu à l'ensemble des conducteurs. Surtout que Tesla compte un important réseau de bornes de recharge en France, et qu'une bonne partie de celui-ci est ouvert aux autres marques électriques.