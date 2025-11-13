Quand on est en voiture électrique, et que l'on cherche à recharger les batteries, ce n'est pas tout de trouver une station de recharge, il faut aussi qu'il y ait des places disponibles. Avec la nouveauté de Google Maps, il ne faudra dorénavant plus attendre d'être sur place pour savoir s'il y en a ou pas.

L'application affiche en effet désormais des informations détaillées sur les stations Tesla Supercharger. En cliquant sur l'une d'elle dans l'interface, vous pouvez maintenant connaître le nombre de bornes total, mais aussi le nombre de celles disponibles.