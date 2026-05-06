Le tribunal a en revanche refusé d'aller plus loin. Romy, qui compte aussi 1,2 million de followers sur TikTok et 1,4 million sur Instagram, réclamait aussi que Google conserve les données d'autres comptes ou chaînes YouTube ayant partagé les mêmes adresses IP ou le même compte AdSense que le fraudeur, ce qui aurait fait des pistes potentielles pour remonter jusqu'à lui si les premières données s'avéraient insuffisantes. Mais la juge a estimé que cette demande était un peu trop gourmande, puisqu'elle risquerait d'empiéter sur la vie privée de tiers qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Pas d'astreinte non plus contre Google en cas de retard. Et dernière mauvaise surprise : malgré leur victoire partielle, c'est Romy et sa société Dollspls qui devront régler les frais de procédure. Contactée par Clubic, l'avocate de la créatrice de contenus n'a pas répondu à notre demande d'informations supplémentaires, notamment sur la suite de la procédure et les informations éventuellement communiquées par Google.