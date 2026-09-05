On commence à avoir l’habitude d’apprendre dans les colonnes des journaux ou sur Internet, ce type d’affaire d’utilisation des outils d’IA aux examens.

Les enseignants de toutes les universités françaises ont bien du mal à repérer un examen rédigé par une intelligence artificielle. C’est le cas de Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui soupçonnait une étudiante d’avoir rédigé son mémoire de stage avec une IA. Mais sa section disciplinaire avait refusé de la sanctionner. L’établissement a saisi le tribunal administratif de Paris pour faire annuler cette relaxe. Débouté, il n’avait produit aucun document interne sur les règles d'utilisation de l’IA par ses étudiants. Faute de règle écrite, le tribunal a jugé qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Selon lui, une sanction disciplinaire suppose des consignes fixées à l’avance, dans une charte, un sujet de devoir ou un règlement d'’examen.

Le cabinet AGN Avocats a examiné cette décision parisienne à la lumière des articles R. 811-11, R. 811-25 et R. 811-26 du code de l’éducation. Une université peut, sur cette base, engager des poursuites disciplinaires en cas de fraude, mais aucun de ces textes ne précise ce qu’un étudiant peut ou non demander à une intelligence artificielle. Le cabinet recommande aux établissements d’adopter des règles écrites et accessibles, et de garder une trace de l’information donnée aux étudiants avant toute poursuite.

Attention toute fois, car ce vide juridique n’est pas synonyme d’impunité. Le tribunal administratif de Montreuil a confirmé, en octobre 2025, une exclusion de six mois pour un mémoire de master, appuyée sur un rapport de détection. Selon ce document, la probabilité d’un texte généré par IA était de 99,2 %. En analysant cette décision, l’avocat Lyes Kaci oppose une « assistance IA légitime » à une « délégation intellectuelle disproportionnée ».

Le 14 mai, le sénateur du Nord Alexandre Basquin a adressé une question écrite au ministre de l’enseignement supérieur sur ce vide juridique. Dans ce courrier, il réclame l’interdiction pure et simple de l’intelligence artificielle dans tout travail noté ou diplômant, mémoires et thèses compris. Selon lui, c'est un facteur de plagiat et un risque d’« appauvrissement de la pensée ». À ce jour, le ministère n’a pas répondu à cette question.