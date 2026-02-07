Mais les étudiants américains n'ont pas le monopole de l’IA. Au sein de l'Hexagone, selon l'Ipsos. 94 % des étudiantes et étudiants déclarent avoir déjà utilisé un outil d’intelligence artificielle dans leur vie personnelle ou dans leurs études. Presque un jeune sur deux affirme que ces outils l’accompagnent chaque jour de travail, qu’il s’agisse de préparer des exposés, de résumer des cours ou d’aider à comprendre une notion difficile.

Quand on regarde comment ces outils entrent dans le cadre académique, on constate que 40 % avouent avoir utilisé l’outil pour produire tout ou partie d’un devoir noté, ce qui n’est pas autorisé dans beaucoup de cursus. Juste derrière, 47 % disent s’en être servis pour des exercices même lorsque leur usage n’était pas permis dans les règles de certaines formations.

Parmi ceux qui l’utilisent, 78 % se jugent capables d’ajuster les résultats des outils pour obtenir ce qu’ils veulent, mais plus de 80 % admettent ignorer les risques et biais que l'utilisation d'un outil d'IA, comme les biais, la sécurité ou l’éthique.

On se retrouve donc avec d’un côté une intégration quotidienne, de l’autre une méconnaissance des implications de ces technologies, y compris dans l’écriture des travaux universitaires.

Alors si les étudiants simplifient leurs copies ou utilisent l’IA pour produire leurs devoirs, ils rendent leurs études et leurs travaux médiocres ou du moins, différents d'un travail personnel. L’IA, censée n’être qu’une aide, n’est‑elle pas en train de nous « abêtir » ?