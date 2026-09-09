Sebastian Bubeck et Tristan Buckmaster se sont donné rendez-vous ce dimanche 6 septembre à 12 h 45, puis se sont appelés à deux reprises dans l’après-midi. Tristan Buckmaster a appris, au cours de ces échanges, l’existence d’un texte d’une centaine de pages. L’équipe d’OpenAI l’a intitulé « Existence of forced blowup in R3 and T3 ».

Sebastian Bubeck lui a alors présenté deux options. Soit OpenAI publiait ce résultat dès le lendemain, soit Tristan Buckmaster rédigeait seul un article consacré à la preuve d’OpenAI, sans que le nom de Levent Alpöge apparaisse dans la liste des auteurs.

Levent Alpöge travaille chez Anthropic, une entreprise concurrente. Sebastian Bubeck a réclamé son exclusion pour cette raison. « Je veux que Levent soit retiré de la liste des auteurs », a-t-il répété deux fois. Il a ajouté que « c'était tellement agaçant que Levent travaille chez Anthropic ». Quand Tristan Buckmaster a refusé, Sebastian Bubeck a durci le ton. « Pourquoi ruinerais-tu ta carrière ? » a-t-il lancé. « Si tu ne veux pas que je sois gentil, je n'ai pas à l'être », a-t-il ajouté.

Sebastian Bubeck a demandé un nouvel appel par courriel, le lendemain. Cet e-mail est resté lettre morte, car Tristan Buckmaster n’a pas accédé à sa requête. Le lendemain, dans une déclaration mise en ligne sur le site de son université, Tristan Buckmaster a rendu sa version des faits publique.