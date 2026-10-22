Pour le Boréal, le problème dépasse désormais la seule question technique de savoir quelle proportion du livre a été produite ou modifiée avec une IA. La maison estime que les nouveaux éléments contredisent les assurances données jusque-là par son auteur et affirme que la relation de confiance nécessaire à leur collaboration est rompue. Elle ne réimprimera donc pas C’était ça ou mourir et ne publiera pas non plus ses prochains ouvrages, si tant est que l'auteur poursuive sa carrière.



Cette question de confiance dépasse d’ailleurs largement le monde du livre. Dans la musique également, l’arrivée de créations générées par IA a fait émerger la même interrogation : le problème est-il l’utilisation de l’outil elle-même, ou le fait que le public pense avoir affaire à une création humaine lorsqu’une partie essentielle de son origine lui est dissimulée ?