OpenAI aurait toutefois regagné des parts de marché après avoir réduit les tarifs d’accès à ses modèles, selon le quotidien américain. Cette stratégie peut relancer les ventes, mais elle oblige aussi à compenser la baisse des prix par davantage d’activité ou une réduction des coûts.

Or il faut financer les puces et les centres de données nécessaires à l’entraînement, puis à l’exécution quotidienne des modèles. La croissance des revenus ne suffit donc pas à rassurer lorsque les dépenses de calcul augmentent en parallèle. C’est cette équation qui nourrit les inquiétudes sur la rentabilité du secteur.

La collecte intervient aussi dans un climat boursier moins favorable. Selon le Financial Times, le recul des valeurs technologiques et les inquiétudes sur l’ampleur des dépenses liées à l’IA ont refroidi les investisseurs. Certains auraient réduit le montant qu’ils prévoyaient d’engager dans ce tour de table, compliquant la tâche d’OpenAI pour atteindre son objectif initial. Sam Altman doit désormais composer avec des investisseurs beaucoup moins faciles à convaincre…