La firme de Sam Altman a l'habitude des dépenses folles, dépassant de très loin ses revenus. Une habitude qui risque de durer encore pendant un certain temps, comme nous l'apprend le Financial Times. En effet, selon ce dernier, OpenAI va avoir une trésorerie négative impressionnante dans les prochaines années.

Plus exactement, selon une présentation des projections financières d'OpenAI, sur laquelle Financial Times a pu jeter un oeil, le géant de l'IA s'attend à un flux de trésorerie négatif de 278 milliards de dollars entre 2026 et 2030. Il faut dire, pour rappel, que les dépenses d'OpenAI dans les infrastructures et la puissance de calcul vont monter à 856 milliards de dollars d'ici 2030.