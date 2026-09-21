Les dépenses folles vont encore continuer du côté d'OpenAI. Une entreprise qui devrait être encore bien déficitaire à la fin de la décennie !
On le sait, si l'intelligence artificielle fascine, les entreprises commises dans le développement de la technologie sont aussi d'extraordinaires gouffres à argent. Car si les fabricants de puce affichent une marge opérationnelle exceptionnelle, les créateurs de modèles IA affichent des pertes folles. Et dans ce domaine, OpenAI devrait faire s'affoler les chiffres.
OpenAI va encore dépenser des centaines de milliards de dollars qu'il n'a pas dans les prochaines années
La firme de Sam Altman a l'habitude des dépenses folles, dépassant de très loin ses revenus. Une habitude qui risque de durer encore pendant un certain temps, comme nous l'apprend le Financial Times. En effet, selon ce dernier, OpenAI va avoir une trésorerie négative impressionnante dans les prochaines années.
Plus exactement, selon une présentation des projections financières d'OpenAI, sur laquelle Financial Times a pu jeter un oeil, le géant de l'IA s'attend à un flux de trésorerie négatif de 278 milliards de dollars entre 2026 et 2030. Il faut dire, pour rappel, que les dépenses d'OpenAI dans les infrastructures et la puissance de calcul vont monter à 856 milliards de dollars d'ici 2030.
Les revenus d'OpenAI vont être multipliés par 10 dans le même temps
Autant dire qu'on fait difficilement plus demandeur en argent frais qu'OpenAI. Selon la même présentation, les 122 milliards de dollars levés en mars dernier par le créateur de ChatGPT seront totalement épuisés d'ici à 2028.
Et pourtant, les revenus de la firme américaine devraient continuer à grandir, et rapidement. OpenAI prédit ainsi que ses revenus vont s'établir à 36 milliards de dollars en 2026, et vont depuis être multipliés par dix jusqu'à 2030, date à laquelle ils devraient être de 350 milliards de dollars.
OpenAI est entré récemment dans de nouvelles négociations pour un nouveau tour de table, qui ferait cette fois passer la valorisation de la firme de 852 à 1 200 milliards de dollars.