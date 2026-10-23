Chez OpenAI, les levées de fonds se suivent à un rythme presque aussi soutenu que les nouvelles versions de ChatGPT. À peine sept mois après avoir annoncé un financement historique de 122 milliards de dollars, l’entreprise de Sam Altman serait déjà sur le point de réunir 30 milliards supplémentaires. Selon CNBC, le fonds américain Coatue et plusieurs investisseurs des Émirats arabes unis participeraient aux négociations, avec une valorisation envisagée de 1 250 milliards de dollars, avant l’apport de cet argent.

Un montant vertigineux, qui masque pourtant une première difficulté. D’après le Financial Times, OpenAI espérait initialement être valorisé à 1 400 milliards de dollars, mais les investisseurs n’auraient pas tous suivi.