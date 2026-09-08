Une confiance qui tombe à point nommé pour Mistral, dont le chiffre d’affaires récurrent annuel dépasse déjà le milliard de dollars. Une arrivée sur les marchés publics est même envisagée, sans pour autant être à l’ordre du jour. « Nous voulons avoir la flexibilité stratégique d'entrer en Bourse dans un délai assez court si le conseil d'administration en décide ainsi. Mais rien n'est imminent », précise Johan Bergqvist. Pour rappel, OpenAI et Anthropic visent des introductions en Bourse dithyrambiques dans les prochains mois.