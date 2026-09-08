Mistral AI vient de boucler une nouvelle levée de fonds record. Menée par Samsung, elle porte la valorisation de la pépite française au-delà des 21 milliards d’euros.
Lancée quelques mois seulement après l’arrivée en force de ChatGPT, Mistral AI s’est imposée comme le meilleur espoir européen face aux géants américains et chinois dans l’intelligence artificielle (IA). Et, si elle n’atteint pas la valorisation exorbitante de ses rivales américaines, sa trajectoire n’en est pas moins remarquable, d’autant qu’elle mise sur des modèles ouverts.
Un tour de table record
Et son dernier tour de table vient confirmer une montée en puissance considérable, puisqu’il s’agit de « la plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une tech européenne », d’après Johan Bergqvist, directeur financier de Mistral AI. La start-up a ainsi levé 3 milliards d’euros, portant sa valorisation de l’entreprise à plus de 21 milliards d'euros, contre 11,7 milliards un an plus tôt.
Et du beau monde a participé à l’opération, menée par Samsung, déjà partenaire de Mistral, aux côtés du Scaleup Europe Fund, un fonds soutenu par la Commission européenne et géré par EQT, ainsi que PSG Equity, investisseur historique de la start-up. ASML, entré au capital l’an dernier, a également renforcé sa participation, tout comme de nouveaux venus tels qu’Advent et des fonds gérés par BlackRock.
L’objectif est clair : Mistral entend opérer ses propres data centers plutôt que de dépendre de tiers, et prévoit de doubler d’ici cinq ans le volume de calcul dont l’entreprise est propriétaire. « Nous allons contrôler une quantité de calcul très comparable à celle des laboratoires chinois », assure Arthur Mensch, cofondateur et directeur général de Mistral AI. De quoi, selon lui, entraîner des modèles « plus gros et plus rapides ». Des projets de construction sont déjà en cours en France.
- Peut tourner en local selon votre configuration
- Open-source
- API peu coûteuse
Un partenariat ô combien stratégique
L’arrivée de Samsung au capital s’inscrit dans une logique industrielle. Le groupe coréen compte utiliser l’IA de Mistral pour améliorer ses systèmes de fabrication de puces, sur le modèle du partenariat déjà noué avec ASML dans la production de semi-conducteurs. « Ce tour de table pose les bases d'une collaboration de long terme entre nos entreprises », confirme Young Hyun Jun, qui dirige la division mémoire et fabrication de puces de Samsung.
Une confiance qui tombe à point nommé pour Mistral, dont le chiffre d’affaires récurrent annuel dépasse déjà le milliard de dollars. Une arrivée sur les marchés publics est même envisagée, sans pour autant être à l’ordre du jour. « Nous voulons avoir la flexibilité stratégique d'entrer en Bourse dans un délai assez court si le conseil d'administration en décide ainsi. Mais rien n'est imminent », précise Johan Bergqvist. Pour rappel, OpenAI et Anthropic visent des introductions en Bourse dithyrambiques dans les prochains mois.
De son côté, le joyau tricolore mise sur des capacités de pointe plus ciblées et sur l’accompagnement sur-mesure des entreprises. Une différence d’approche qu’Arthur Mensch assume, glissant au passage une pique à ses rivaux américains sur la sécurité des agents IA : « L'industrie a fait de la négligence un argument marketing ». Et tac.