Imaginez qu'ASML a doublé, coup sur coup, quatre poids lourds de la cote européenne, à savoir les Suisses Roche, Novartis et Nestle, ainsi que le Français LVMH, pour s'installer seule sur la plus haute marche du podium continental. Surtout, elle est la seule entreprise à intégrer le top 20 des valorisations planétaires (à la 20ème place), intercalée entre les mastodontes Visa et Exxonmobil. Une ascension éclair, dont on n'a pas forcément l'habitude sur le Vieux continent, et qui tranche évidemment avec l'image d'un marché européen souvent jugé plus poussif que Wall Street, qui braque désormais tous les projecteurs sur le groupe néerlandais.