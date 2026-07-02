La dépendance à l'égard des États-Unis est d'une nature différente. Une grande partie des logiciels de conception et des outils de design utilisés par les entreprises européennes du secteur est d'origine américaine. Le rapport signale par ailleurs qu'un texte législatif en cours d'examen au Congrès, connu sous le nom de "MATCH Act", permettrait à Washington d'imposer unilatéralement des contrôles à l'exportation aux alliés qui n'aligneraient pas leur politique vis-à-vis de la Chine dans un délai donné.