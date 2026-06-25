La guerre des puces a longtemps ressemblé à un jeu à sens unique : Washington fixe les règles, le reste du monde s’adapte. Cette semaine, les Pays-Bas ont décidé de bousculer ce schéma. Sjoerd Sjoerdsma, ministre néerlandais du Commerce, a fait le déplacement à Washington pour rencontrer le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et des membres du Congrès, avec un message clair : le MATCH Act est une menace directe pour ASML, et par extension pour la souveraineté industrielle européenne. « C'est exceptionnel que je vienne ici exposer nos préoccupations au Congrès », a-t-il déclaré selon TechCrunch. « Les enjeux pour les Pays-Bas pourraient être très élevés. »