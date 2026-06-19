La Chine aurait finalement réussi à mettre la main sur la meilleure machine de lithographie d'ASML. Les États-Unis ont en tout cas de gros doutes.
Si la Chine a réussi à graver une puce avec un procédé d'une finesse de 7 nm, elle fait face depuis à une barrière technologique pour aller plus loin, les entreprises du pays ne pouvant acquérir les machines lithographique EUV d'ASML. Celles-ci sont les seules qui permettent de graver à des niveaux de finesse plus bas, et qui font qu'un TSMC peut fondre des puces à 2 nm. Si la Chine ne peut y accéder, c'est à cause de restrictions à l'export des États-Unis. Mais pourtant, Pékin aurait trouve le moyen de les circonvenir.
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Pour les États-Unis, une machine de lithographie EUV pourrait bien être arrivée en Chine, malgré l'interdiction d'export
La Chine avait semble-t-il fait le deuil de son absence d'accès aux machines lithographiques dites à ultra-violet extrême (EUV), et explorait avec Huawei une nouvelle façon de produire des puces très avancées. Mais d'après Bloomberg, Pékin serait toujours sur le dossier.
À vrai dire, malgré l'interdiction d'export, les États-Unis suspectent dorénavant la Chine d'avoir réussi à mettre la main sur une machine lithographique EUV. Le secrétaire au Commerce des États-Unis Howard Lutnick a ainsi exprimé ses inquiétudes sur le sujet dans une réunion avec des hauts responsables d'ASML.
ASML se défend d'avoir exporté une de ces machines vers la Chine
Du côté du géant hollandais, on nie évidemment avoir effectué une quelconque vente. « ASML n’a jamais livré de machine EUV à la Chine, pas plus que nous n’avons livré à ce pays aucun composant, module ou équipement spécialement conçu pour être utilisé dans une machine EUV » a ainsi répondu le groupe à une sollicitation de l'agence Reuters.
Il faut dire qu'il ne s'agit pas d'une machine qu'on peut faire passer clandestinement dans une simple barque (si l'on nous permet l'image). Une machine lithographique EUV d'ASML a un format massif, faisant la taille d'un bus, avec un poids de près de 180 tonnes. Et chacune d'entre elles coûte plusieurs centaines de millions de dollars.