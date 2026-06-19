La Chine avait semble-t-il fait le deuil de son absence d'accès aux machines lithographiques dites à ultra-violet extrême (EUV), et explorait avec Huawei une nouvelle façon de produire des puces très avancées. Mais d'après Bloomberg, Pékin serait toujours sur le dossier.

À vrai dire, malgré l'interdiction d'export, les États-Unis suspectent dorénavant la Chine d'avoir réussi à mettre la main sur une machine lithographique EUV. Le secrétaire au Commerce des États-Unis Howard Lutnick a ainsi exprimé ses inquiétudes sur le sujet dans une réunion avec des hauts responsables d'ASML.