Huawei affirme avoir déjà produit 381 puces selon ce principe. Le prochain processeur Kirin pour la gamme Mate, attendu à l'automne 2026, atteindrait 238 millions de transistors par millimètre carré. C'est plus que les 224 millions du procédé N3P de TSMC, le leader taïwanais qui fabrique les puces Apple et Nvidia.

La formulation « densité équivalente » cache une nuance importante. Une architecture empilée peut égaler ou dépasser la densité d'un vrai nœud 1,4 nm sans résoudre les problèmes de rendement, de consommation électrique et, surtout, de dissipation thermique associés à une gravure native à cette échelle. Paul Triolo, analyste chez DGA Group, note qu'« un design empilé peut produire des gains de densité effectifs, mais cela ne signifie pas que Huawei a résolu l'ensemble des défis liés à une fabrication réelle en 1,4 nm ».