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Nikon mise sur le prix pour revenir dans la course

Ohmura assume une approche dont seule l'Asie a le secret : « Même à bas prix, il reste largement de quoi gagner de l'argent dans les équipements de lithographie », a-t-il déclaré, manière polie de viser les marges confortables d'ASML. Le constructeur japonais prépare un nouveau système de gravure par immersion ArF, compatible avec les masques d'ASML, dont la commercialisation est annoncée pour son exercice 2028. L'objectif est aussi de réduire la dépendance de Nikon à un client quasi unique, Intel, qui absorbe l'essentiel de ses ventes d'équipements aujourd'hui.

ASML, lui, concentre autour de 80 % du marché mondial des machines de lithographie, et la totalité du segment le plus avancé, celui de la gravure aux ultraviolets extrêmes qui fait sa fortune. Ces machines, vendues plus de 200 millions de dollars pièce, gravent des motifs des centaines de fois plus fins qu'un cheveu, à une longueur d'onde de 13,5 nanomètres. Aucune usine de pointe, de Taïwan à l'Arizona, ne peut s'en passer. Le néerlandais ne travaille d'ailleurs pas seul : l'optique vient de l'allemand Carl Zeiss, les sources laser du groupe TRUMPF, un trio européen sans équivalent. Pour son exercice en cours, ASML vise un chiffre d'affaires de 36 à 40 milliards d'euros.

Pourquoi le prix ne suffira pas à déloger ASML

Les velléités du Japon ne sont nouvelles et sont nourris par le souvenir d'une vieille gloire pour l'archipel nippon. Dans les années 1980, le Japon régnait sur la lithographie : Nikon et Canon contrôlaient à eux deux près de 70 % du marché. En 2001, Nikon pesait encore 41,6 % des machines vendues, contre 22,4 % pour ASML. Dix ans plus tard, le rapport s'était inversé, et le néerlandais n'a plus jamais lâché la tête.