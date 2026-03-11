Dans les centres de données qui alimentent les modèles d'IA les plus gourmands, un problème physique se pose avec une acuité croissante. Les câbles en cuivre, utilisés depuis des décennies pour relier les composants, atteignent leurs limites en bande passante et en consommation. NVIDIA, dont les processeurs graphiques équipent la majorité de ces infrastructures, a décidé d'accélérer la transition. Sa solution : la photonique, qui remplace les signaux électriques par de la lumière.

Pourquoi la lumière est en train de remplacer le cuivre dans les centres de données IA

Le principe tient en une phrase. Là où le cuivre transporte des données sous forme d'impulsions électriques, la photonique utilise des photons. Ces particules de lumière circulent dans des fibres optiques ou directement sur des puces en silicium. Le gain est triple : une bande passante bien plus élevée, une latence réduite et une consommation énergétique moindre.

Car le cuivre a un défaut majeur. Au-delà de 100 gigabits par seconde et par voie, le signal se dégrade sévèrement. Il faut alors ajouter des processeurs de traitement du signal, ce qui fait grimper la facture énergétique. Dans certains groupes de calcul IA, les interconnexions entre puces consomment jusqu'à 30 % de l'énergie totale. Un gouffre que la photonique promet de réduire de manière significative.