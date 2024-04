TSMC pourrait rendre ses puces produites hors de Taïwan plus cher... et donc renchérir les prix des smartphones

Et ce ne sont pas des paroles en l'air, puisque selon le Financial Times, des discussions auraient déjà lieu avec les différents partenaires économiques de TSMC. La question est d'autant plus importantes que, du fait des dangers géopolitiques que la situation entre Taïwan et la Chine entraîne, il y a de plus en plus de pression internationale pour délocaliser une partie de la production du groupe hors de l'île.

Cependant, si ces hausses de prix devaient finalement être acceptées, il se pourrait bien que le consommateur, en soit, en dernière instance, lui aussi de sa poche. Car, pour rappel, au-delà d'Apple, tous les grands noms des puces, de Nvidia en passant par Intel et AMD travaillent avec TSMC. Des grands noms qui équipent tous nos appareils électroniques. Vous reprendrez bien encore un peu d'inflation ?